CANLI | Galatasaray- Gaziantep FK

Sarı kırmızılılarda gol yollarında gözler Icardi'de. (AA)



OCAK AYINDA 4 MÜSABAKAYA DAHA ÇIKACAK

Ocak ayında yoğun fikstürü bulunan Galatasaray, şu ana kadar 3 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 ile geçerken, finalde ise Fenerbahçe'ye 2-0 kaybetti. Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti. Aslan ayrıca bu ay Süper Lig'de Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşacak.



LİGDE ICARDI İMZASI

Galatasaray'ın, Süper Lig'de attığı gollerde Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ön plana çıkıyor. Icardi, ligde görev aldığı 16 maçta 9 gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ve Leroy Sane 6'şar, Barış Alper Yılmaz 4, Eren Elmalı ve Yunus Akgün 3'er, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara 2'şer, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Roland Sallai de 1'er gol kaydetti. Fatih Karagümrük maçında ise Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.



Lucas Torreira bu maçta forma giyemeyecek (AA)

TORREIRA, OSIMHEN VE JAKOBS YOK

Galatasaray, Gaziantep FK maçında önemli futbolcularından yararlanamayacak. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira sarı-kart cezasından dolayı oynamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarıyla mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da görev alamayacak. Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak.

Sarı-kırmızılılarda Gaziantep FK maçı öncesinde Kazımcan Karataş, sarı kart sınırında bulunuyor. Kazımcan, bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda 19. haftada deplasmanda oynayacakları Fatih Karagümrük mücadelesinde cezalı olacak.



OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Bilal Gölen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.