Kan donduran dehşet: “Güzelliğini elinden alacağım” dedi, yüzünü parçaladı! Tutuklandı

"TEHDİT MESAJLARI DEVAM EDİYOR"

Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Komisyonu'na başvuran Fatma Ç., eşinden tehdit içerikli mesajlar almaya devam ettiğini ifade etti. Fatma Ç., "Ben 14 yıldır evliyim ve bu süre boyunca hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüm. Nisan ayından itibaren kesin olarak boşanma kararı aldım. Bunu söylediğimde bana 'Güzelliğine güveniyorsun, ben bu güzelliği senin elinden alacağım' dedi. Sonrasını tam hatırlamıyorum. Arkadan bir şey koklatıldığını ya da yüzüme bir madde sıkıldığını düşünüyorum. Bayıldım. Uyandığımda hastanedeydim. Çocuklarım annesiz kalabilirdi" dedi.