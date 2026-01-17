Yaşam

Kan donduran dehşet: “Güzelliğini elinden alacağım” dedi, yüzünü parçaladı! Tutuklandı

Ankara'da yaşayan Fatma Ç., boşanma aşamasında olduğu polis memuru eşi Y.Ç. tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Yüzünde yara, morarma ve şişlikler oluşan Fatma Ç., eşinin tehditlerinin devam ettiğini belirterek, 'Vicdanı olan herkesten yardım istiyorum' dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü ise olaya ilişkin yaptığı açıklamada, polis memurunun tutuklandığını duyurdu.

Ankara'da oturan 3 çocuk annesi Fatma Ç., uzun yıllardır psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirterek, geçen yıl nisan ayında polis memuru eşi Y.Ç.'ye boşanma davası açtı.

Dava devam ederken 9 Ocak'ta Fatma Ç., iddiaya göre eşi tarafından evlerinde darbedildi. Yüzünde kesikler, vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri bulunan Fatma Ç. eşinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Y.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay sonrası Fatma Ç., memleketi Şanlıurfa'ya geldi.

"TEHDİT MESAJLARI DEVAM EDİYOR"
Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Komisyonu'na başvuran Fatma Ç., eşinden tehdit içerikli mesajlar almaya devam ettiğini ifade etti. Fatma Ç., "Ben 14 yıldır evliyim ve bu süre boyunca hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüm. Nisan ayından itibaren kesin olarak boşanma kararı aldım. Bunu söylediğimde bana 'Güzelliğine güveniyorsun, ben bu güzelliği senin elinden alacağım' dedi. Sonrasını tam hatırlamıyorum. Arkadan bir şey koklatıldığını ya da yüzüme bir madde sıkıldığını düşünüyorum. Bayıldım. Uyandığımda hastanedeydim. Çocuklarım annesiz kalabilirdi" dedi.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Eşinin tehditlerinin sürdüğünü öne süren Fatma Ç., can güvenliğinin olmadığını belirtip yetkililerden yardım isteyerek, "Adil bir şekilde ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Vicdanı olan herkesten yardım istiyorum" dedi.

EGM AÇIKLAMA GELDİ
EGM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ocak'ta Ankara'da meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiği belirtildi.

"POLİS MEMURU ADLİ MERCİLERCE TUTUKLANMIŞTIR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Eşler arasında meydana gelen olayda, polis memurunun eşini darbederek yaraladığı, kendisinin de kesici aletle yaralandığı tespit edilmiştir. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine konuya ilişkin adli süreç başlatılmış, gözaltına alınan polis memuru adli mercilerce tutuklanmıştır. Ayrıca, konunun tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir."