A Haber YPG’li teröristlerin tuzakladığı evlere girdi

Bölgedeki son durumu yerinden aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Bulunduğumuz nokta Deyr Hafir ve burada birçok noktada teröristler tarafından bırakılan mayınlar, el yapımı patlayıcılar ve mühimmatlar var. YPG'li teröristler arkalarına bile bakmadan buradan kaçtılar ancak giderken sivil evleri tuzaklamayı ihmal etmediler." sözleriyle bölgedeki sinsi tehlikeye dikkat çekti.

"SURİYE ORDUSU GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONLA YPG'YE ADETA DİZ ÇÖKTÜRDÜ"

Operasyonun başarısına değinen Geçgel, "Suriye ordusu gerçekleştirdiği operasyonla YPG'ye adeta diz çöktürdü ve şu anda bu noktalarda temizlik çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.