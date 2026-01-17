17 Ocak 2026, Cumartesi
A Haber YPG'li teröristlerin tuzakladığı evlere girdi
Suriye'de terör örgütü YPG'den temizlenen Deyr Hafir bölgesine ilk kez giren A Haber ekibi, teröristlerin arkalarında bıraktığı yıkımı ve sinsi planları yerinde görüntüledi. Bölge sakinlerine ait sivil evlere yerleştirilen çok sayıda patlayıcı, mühimmat ve el yapımı düzenekler, ordu ve yerel unsurların titiz çalışmasıyla tek tek deşifre ediliyor. Hainlerin kaçarken sivil yaşam alanlarını nasıl birer mühimmat deposuna çevirdiği, A Haber objektiflerine çarpıcı detaylarla yansıdı.
Giriş Tarihi: 17.01.2026 15:23 Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:37