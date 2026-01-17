17 Ocak 2026, Cumartesi

A Haber YPG'li teröristlerin tuzakladığı evlere girdi

Suriye'de terör örgütü YPG'den temizlenen Deyr Hafir bölgesine ilk kez giren A Haber ekibi, teröristlerin arkalarında bıraktığı yıkımı ve sinsi planları yerinde görüntüledi. Bölge sakinlerine ait sivil evlere yerleştirilen çok sayıda patlayıcı, mühimmat ve el yapımı düzenekler, ordu ve yerel unsurların titiz çalışmasıyla tek tek deşifre ediliyor. Hainlerin kaçarken sivil yaşam alanlarını nasıl birer mühimmat deposuna çevirdiği, A Haber objektiflerine çarpıcı detaylarla yansıdı.

Giriş Tarihi: 17.01.2026 15:23 Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:37
YPG'den temizlenen Deyr Hafir bölgesine ilk kez giren A Haber ekibi, teröristlerin geride bıraktığı yıkımı ve sinsi planları yerinde görüntüledi.

Bölge sakinlerine ait sivil evlere yerleştirilen çok sayıda patlayıcı, mühimmat ve el yapımı düzenekler, asker ve yerel unsurların titiz çalışmasıyla tek tek deşifre ediliyor. Hainlerin kaçarken sivil yaşam alanlarını nasıl birer mühimmat deposuna çevirdiği, A Haber objektiflerine çarpıcı detaylarla yansıdı.

TERÖRDEN TEMİZLENEN SOKAKLARDA TEHLİKE SÜRÜYOR
Suriye ordusunun gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla köşeye sıkışan YPG'li teröristler, Deyr Hafir'den arkalarına bakmadan kaçarken sivil yerleşim yerlerini adeta birer mayın tarlasına dönüştürdü.

Bölgedeki son durumu yerinden aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Bulunduğumuz nokta Deyr Hafir ve burada birçok noktada teröristler tarafından bırakılan mayınlar, el yapımı patlayıcılar ve mühimmatlar var. YPG'li teröristler arkalarına bile bakmadan buradan kaçtılar ancak giderken sivil evleri tuzaklamayı ihmal etmediler." sözleriyle bölgedeki sinsi tehlikeye dikkat çekti.

"SURİYE ORDUSU GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONLA YPG'YE ADETA DİZ ÇÖKTÜRDÜ"

Operasyonun başarısına değinen Geçgel, "Suriye ordusu gerçekleştirdiği operasyonla YPG'ye adeta diz çöktürdü ve şu anda bu noktalarda temizlik çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

SİVİL EVLER CEPHANELİĞE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ
Teröristlerin gasp ettikleri evleri karargah ve mühimmat deposu olarak kullandığı, ele geçirilen malzemelerle bir kez daha kanıtlandı. Poşetlenmiş ve sandıklara gizlenmiş patlayıcıları gösteren Geçgel, "İşte YPG'nin mühimmatları şu anda ekranlarınızda. Sivil evlere yerleştirilen bu patlayıcılar her an infilak etmeye hazır halde bırakılmış. İçerisinde el yapımı patlayıcılar ve mayınların olduğu belirtiliyor." dedi.

Evlerin çatılarında ve merdiven boşluklarında bulunan ağır silah mühimmatlarını da aktaran Geçgel, "Bunlar havan mermileri; sivil yerleşim yerlerini hedef almak için bu evlere yerleştirilmiş düzenekler. Kamikaze drone rampaları ve yığınak yapılmış mühimmatlarla bu evleri birer sözde karargaha dönüştürmüşler." şeklinde konuştu.

HEDEF GÖZETMEKSİZİN SİVİLLERE SALDIRDILAR
YPG'li teröristlerin bölgedeki sivilleri ve çevre köyleri hedef alan saldırılarının çıkış noktalarını birer birer tespit eden A Haber ekibi, hainlerin acımasızlığını gözler önüne serdi.

Ele geçirilen mühimmatların daha önce gerçekleştirilen saldırılarda kullanıldığını belirten Mehmet Geçgel, "Etrafımızda patlayan, sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı havan mermilerini ekranlarınıza getiriyoruz. Bir çocuk mu ölmüş, bir kadına mı ya da bir eve mi isabet etmiş hiç umurlarında değil. Buradan rastgele Halep'in mahallelerine, köylerine ve sokaklarına bu mermileri gönderiyorlardı." ifadeleriyle terör örgütünün kirli yüzünü bir kez daha vurguladı.

