CANLI | YPG/SDG köşeye sıkıştı! Suriye ordusunun Deyr Hafir'de YPG'ye operasyonu başladı | A Haber bölgede
CANLI | Suriye Halep'te yer alan Deyr Hafir, Meskene ve Tabka bölgelerinde işgalci YPG/SDG terör örgütü unsurlarına ilişkin terk edilmek için belirtilen süre sona erdi. Bölgede binlerce asker tetikte beklerken, insani koridorun kapanmasının ardından operasyon için geri sayım başladı. Suriye'de terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Deyr Hafir bölgesine ABD askerleri de ulaşırken detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel bölgeden aktardı. Öte yandan Suriye ordusu,"birazdan Deyr Hafir'i vuracağız" açıklamasında bulundu.
Suriye ordusu, SDG tarafından işgal altındaki bölgeden sivillerin güvenli şekilde tahliye edilebilmesi amacıyla dün insani koridor oluşturmuştu. Sivillerin çıkışı için açılan insani koridorun süresinin uzatıldığı, yolun bugün de 09.00–17.00 saatleri arasında açık kalacağı duyurulmuştu.
Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye ordusu, SDG/YPG terör örgütünün Deyr Hafir'de saldırılar için üs olarak kullandığı noktaları hedef alacak. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel bölgeden sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.
OPERASYON BAŞLADI
Suriye ordusu tarafından terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik Deyr Hafir bölgesinde operasyon başlatıldı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, AA Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz ve kameraman Mehmet Ali Bağ sıcak bölgeden son gelişmeleri aktarırken, çok sayıda patlama sesi yükseliyor.
"BİRAZDAN DEYR HAFİR'İ VURACAĞIZ"
SURİYE ORDUSUNDAN AÇIKLAMA
Suriye ordusu kaynakları, istihbarat birimlerinin PKK'nın üst düzey isimlerinden Bahoz Erdal'ın, Suriye halkı ve orduya karşı yürütülen askeri faaliyetleri koordine etmek amacıyla Kandil Dağları'ndan Tabka bölgesine geçtiğini tespit ettiğini bildirdi.
Açıklamada ayrıca SDG ve PKK milislerinin Maskanah ve Deir Hafer bölgelerine çok sayıda İran yapımı insansız hava aracı (İHA) sevk ettiği, bu İHA'ların Halep ve doğu kırsalındaki sivilleri hedef alabilecek yeni saldırılar için hazırlandığının ortaya çıkarıldığı ifade edildi.
İstihbarat verilerine göre, yeni PKK grupları ile devrik rejim unsurlarının Tabka'ya ulaştığı, buradan Deir Hafer, Maskanah ve çevredeki konuşlanma noktalarına sevk edilmelerinin planlandığı da belirtildi.
ABD ASKERLERİ YPG'YE BÖLGEDEN ÇIKIN MI DİYECEK?
Suriye ordusu, SDG tarafından işgal altındaki bölgeden sivillerin güvenli şekilde tahliye edilebilmesi amacıyla dün insani koridor oluşturmuştu. Sivillerin çıkışı için açılan insani koridorun süresinin uzatıldığı, yolun bugün de 09.00–17.00 saatleri arasında açık kalacağı duyurulmuştu.
SÜRE SONA ERDİ
Suriye'nin Halep gezisinde yer alan Deyr Hafir, Meskene ve Tabka bölgelerinde işgalci YPG/SDG terör örgütü unsurlarına ilişkin terk edilmek için belirtilen süre saat 17.00'de normal olarak sona erdi. Bölgede binlerce asker tetikte beklerken, insani koridorun kapanmasının ardından operasyon için geri sayım başladı. Bölgesel Terörün saldırı hazırlığında bulunan bir insansız hava aracı (İHA) Suriye ordusu tarafından düşürülürken, bölgedeki patlama zirve noktasına ulaştı.
TERÖRÜN SALDIRI GİRİŞİMİ HAVADA ENGELLENDİ
Edinilen askeri kaynaklara göre, Suriye Arap Ordusu'nun mevzileri, insansız bir hava aracına ait hava planlanan terör saldırıları amacıyla hedef alınmakta, hava savunma unsurları tarafından fark edilerek anında düşürülmüştür. Teröristlerin bölgesel askeri birliklerine karşı saldırı ve saldırı girişimlerinin tam teyakkuz halinde olduğu bildirildi..
Terör örgütü YPG/SDG, bölgede yer almak isteyen sivilleri engellemek için her türlü kirli yönteme başvurdu. Yollara el yapımı patlayıcılar (EYP) ve mayınlar döşeyen teröristler, sabah saatlerinde sivillerin kaçış güzergahındaki bir köye havan saldırısı düzenledi. Tüm engelleme çabalarına ve köprülerin sökülmesine rağmen binlerce sivil, gizli parçalar tahliye edildi. Sivillerin arasına karışarak sızmaya çalışan iki terörist ise dikkatli güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
ABD ASKERLERİ YPG'YE BÖLGEDEN ÇIKIN MI DİYECEK?
Bölgedeki diğer bir dikkat çekici gelişme ise ABD ordusunun zırhlı araçları Deyr Hafir'in etrafında devriye atılırken görüntülenmesi oldu. ABD güçlerinin teröristlerin geri çekilme konusunda bir müzakere mi yürüttüğü yoksa bölgeden tamamen mi ayrılacağı henüz netlik kazanmazken, bu hareketlilik "operasyon öncesi son manevralar" olarak değerlendiriliyor.
OPERASYON EMRİ BEKLENİYOR
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in bölgeden aktardığı bilgilere göre; Deyr Hafir ve Meskene hattını tamamen kuşatma adıyla kayıtlı durumda. Ağır silahların ve binlerce askerin bölgeye sevk edildiği, ambulanslar ve sağlık ekiplerinin kritik noktada hazır bekletildiği belirtiliyor. Terör örgütü ya silahtan ayrılıp teslim olacak ya da Fırat'ın doğusuna çekilecek. Aksi takdirde gelecek dakikalarda terör mevzilerinin yoğun ateş yanında yer almasıyla büyük operasyonun başlaması bekleniyor.
Sıcak bölgeden detayları aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, sahadaki askeri hareketliliğin en yüksek seviyeye ulaştığını belirterek, "Şu an Deyr Hafir ve Meskene tamamen kuşatma bloke durumda." dedi.
"TERÖR DRONU DÜŞÜRÜLDÜ"
Mehmet Geçgel, yayında son dakika bilgisini de paylaşarak, "Askeri verilerinin genişliğine göre, Deyr Hafir tutulumunda Suriye Arap Ordusu noktalarını hedef almaya çalışan bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü. Terör örgütü, operasyon öncesi tacizlerini artırmaya çalışsa da ordunun savunmasını bu saldırılara maruz bırakıyor." ifadelerini kullandı.
YPG'NİN SİVİL SIZMA PLANI DEŞİFRE OLDU
Tahliyeler sırasında yaşanan dramatik ve terörle ilgili kirli oyunlarını aktaran Geçgel, teröristlerin sivillerin arasına karışarak kaçmaya çalıştıklarını belirtti. Geçgel, "Teröristler canlı kalkan olarak kullanmak için yollara mayın döşemedi ve köprüleri yıktı. Ancak binlerce sivil tüm bu engellere izin verildi. Bu süreçte sivillerin ihbarı üzerine, sızıntıdan sızmaya çalışan 2 YPG'li terörist telefonlarındaki oluşumlarla birlikte muhafaza edildi" dedi.
ABD ZIRHLILARININ GİZEMLİ HAREKETLİLİĞİ
Mehmet Geçgel, bölgedeki bir diğer önemli detayın ABD askeri varlığının olduğunu hatırlattı. Bölgedeki ABD zırhlı araçlara ilişkin Geçgel, "ABD zırhlılarının bu yerde olması akıllara şu soruyu yapıyor: Teröristler çatışma olmadan çekilmeye mi ikna ediliyor? Şu an için YPG'nin çekildiğine dair bir bilgi ancak askeri hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor" ifadelerine yer verdi.
