Galatasaray’dan TFF’ye Başakşehir başvurusu!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftasında 18 Aralık Perşembe günü Başakşehir'le karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçın 1 gün öne alınması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçının perşembe günü oynanacak olmasına isyan etmişti. Buruk, "Başakşehir'in de böyle bir isteği var. Tarihlerin değişmesi için başvuru olacak." dedi.