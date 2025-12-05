Seyrantepe’de kritik viraj! Galatasaray evinde Samsunspor’u ağırlayacak: İşte ilk 11’ler

ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA

Galatasaray, Süper Lig'de 1969-70 sezonunda lige yükselen Samsunspor ile bugüne kadar oynadığı 64 maçın 43'ünü kazandı. Samsunspor 7 kez galip gelirken 14 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 138 gol atarken, kırmızı-beyazlı ekip 48 gol üretebildi.

İSTANBUL'DA BÜYÜK FARK

İstanbul'da oynanan lig karşılaşmalarında Galatasaray belirgin bir üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip sahasındaki maçların 29'unu kazandı, yalnızca 2 maçta yenildi.

1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, İstanbul'da oynanan bu karşılaşmalarda Samsunspor ağlarını 90 kez sarstı, kalesinde 23 gol gördü. Ayrıca sarı-kırmızılılar, son 24 yılda sahasında Samsunspor'la oynadığı 8 maçı da kazandı.