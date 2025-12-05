Seyrantepe'de kritik viraj! Galatasaray evinde Samsunspor'u ağırlayacak: İşte ilk 11'ler
Galatasaray’ın evinde Samsunspor’u konuk edeceği Trendyol Süper Lig’in 15. hafta mücadelesi, RAMS Park’ta oynanacak ve karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Fenerbahçe derbisinde kaybedilen 3 puanı telafi etmek isteyen Okan Buruk ve öğrencileri, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. İşte ilk 11'ler...
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Samsunspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ile Anıl Usta yapacak.
Karşılaşmanın VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak.
ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA
Galatasaray, Süper Lig'de 1969-70 sezonunda lige yükselen Samsunspor ile bugüne kadar oynadığı 64 maçın 43'ünü kazandı. Samsunspor 7 kez galip gelirken 14 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 138 gol atarken, kırmızı-beyazlı ekip 48 gol üretebildi.
İSTANBUL'DA BÜYÜK FARK
İstanbul'da oynanan lig karşılaşmalarında Galatasaray belirgin bir üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip sahasındaki maçların 29'unu kazandı, yalnızca 2 maçta yenildi.
1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray, İstanbul'da oynanan bu karşılaşmalarda Samsunspor ağlarını 90 kez sarstı, kalesinde 23 gol gördü. Ayrıca sarı-kırmızılılar, son 24 yılda sahasında Samsunspor'la oynadığı 8 maçı da kazandı.
İŞTE İLK 11'LER
GALATASARAY: Uğurcan, Sanchez, Sara, Sane, İlkay, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış, Kazımcan, Lemina
SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Emre, Holse, Makoumbou, Musaba, Ndiaye
OSIMHEN VE TORREIRA, SARI KART SINIRINDA
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Osimhen ve Torreira, sarı kart görmeleri halinde 16. haftadaki Hesap.com Antalyaspor maçında oynayamayacak.
SON 4 LİG MAÇINDA 1 KEZ KAZANABİLDİ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi.
Son 4 haftada karşılaştığı Trabzonspor'la 0-0, Fenerbahçe'yle de 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'a ise 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, bu süreçte sadece Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
