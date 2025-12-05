Talimat Başkan Erdoğan'dan! Kamuda yönetici personele seyyanen zam telifi geri çekildi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2025 15:15 Güncelleme: 05.12.2025 15:41
Kamuoyunda tartışmaya neden olan kamuda uzman personele seyyanen zam teklifiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda kamuda yönetici personele seyyanen zam telifi Başkan Erdoğan'ın talimatıyla geri çekildi.
Seynanen zam düzenlemesinin, dün gece Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen vergi düzenlemesine eklenmesini bekleniyordu.
Buna göre üst düzey bürokratlar, yöneticiler ile kariyer personeline 30 bin lira seyyanen zam yapılacaktı. Ancak bu durumun çalışma barışını bozacağı eleştirileri nedeniyle düzenleme Genel Kurul'a sunulmadı.
Bu kapsamda Kamuda yönetici personele seyyanen zam telifi Başkan Erdoğan'ın talimatıyla geri çekildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözaltına alınan spikerler: Hande Sarıoğlu, Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet kimdir?
- Cloudflare çöktü mü, sorun ne? Cloudflare nedir, ne işe yarar?
- 5 Aralık TV yayın akışı: Bu akşam Taşacak Bu Deniz var mı, Eleni diziden ayrıldı mı?
- ÖSYM duyurdu: YDS/2 sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı
- Hafta sonu hava ters köşe yapacak: 10 kente kar yağacak! 6 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı
- "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmde Samet'i kim canlandırmıştır?
- Dünyanın tarifeli en kısa uçuşu yaklaşık kaç kilometre uzunluğundadır?
- Saray sofralarından şiir dizelerine: Türk kahvesinin gizli kalmış hikayesi
- Türkiye'de Ramazan Bayramı en son hangi miladi yılda iki kere yaşanmıştır?
- Lozan Barış Konferansı sırasında TBMM'nin hükûmet görevini yürüten icra vekilleri heyetinin başvekili kimdir?
- Türkiye'nin kara sınırı komşusu 8 taneyken BM'ye üye 193 ülke arasında 8'den fazla kara sınırı komşusu olan kaç ülke vardır?
- UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok maç kaybeden ve en çok gol yiyen takım hangisidir?