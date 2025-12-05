05 Aralık 2025, Cuma
Haberler Ekonomi Haberleri Talimat Başkan Erdoğan'dan! Kamuda yönetici personele seyyanen zam telifi geri çekildi

Talimat Başkan Erdoğan'dan! Kamuda yönetici personele seyyanen zam telifi geri çekildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2025 15:15 Güncelleme: 05.12.2025 15:41
Talimat Başkan Erdoğan’dan! Kamuda yönetici personele seyyanen zam telifi geri çekildi

Kamuoyunda tartışmaya neden olan kamuda uzman personele seyyanen zam teklifiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda kamuda yönetici personele seyyanen zam telifi Başkan Erdoğan'ın talimatıyla geri çekildi.

Seynanen zam düzenlemesinin, dün gece Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen vergi düzenlemesine eklenmesini bekleniyordu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Buna göre üst düzey bürokratlar, yöneticiler ile kariyer personeline 30 bin lira seyyanen zam yapılacaktı. Ancak bu durumun çalışma barışını bozacağı eleştirileri nedeniyle düzenleme Genel Kurul'a sunulmadı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Bu kapsamda Kamuda yönetici personele seyyanen zam telifi Başkan Erdoğan'ın talimatıyla geri çekildi.

Ocakta ödemeler değişiyor! Sosyal yardımlara yeni hesapOcakta ödemeler değişiyor! Sosyal yardımlara yeni hesap OCAKTA ÖDEMELER DEĞİŞİYOR! SOSYAL YARDIMLARA YENİ HESAP
Kariyer meslek gruplarına ek zam yoldaKariyer meslek gruplarına ek zam yolda KARİYER MESLEK GRUPLARINA EK ZAM YOLDA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Talimat Başkan Erdoğan’dan! Kamuda yönetici personele seyyanen zam telifi geri çekildi Talimat Başkan Erdoğan’dan! Kamuda yönetici personele seyyanen zam telifi geri çekildi Talimat Başkan Erdoğan’dan! Kamuda yönetici personele seyyanen zam telifi geri çekildi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör