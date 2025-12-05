Talimat Başkan Erdoğan’dan! Kamuda yönetici personele seyyanen zam telifi geri çekildi

(Foto: AA)

Buna göre üst düzey bürokratlar, yöneticiler ile kariyer personeline 30 bin lira seyyanen zam yapılacaktı. Ancak bu durumun çalışma barışını bozacağı eleştirileri nedeniyle düzenleme Genel Kurul'a sunulmadı.

(Foto: AA)

Bu kapsamda Kamuda yönetici personele seyyanen zam telifi Başkan Erdoğan'ın talimatıyla geri çekildi.