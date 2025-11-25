Galatasaray - Union Saint-Gilloise! Okan Buruk'tan sürpriz ilk 11 kararı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek. Maçta İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek.
RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi
Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Patris, Zorgane, Van de Perre, Schoofs, Khalaili, Akinpelu, Rodriguez
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 9 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 9. sırada girdi.
Union SG ise bu sezon "Devler Ligi"ne Hollanda temsilcisi PSV'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek başladı. Sonraki iki karşılaşmasında İngiltere temsilcisi Newcastle ve İtalya ekibi Inter'e iç sahada 4-0 mağlup olan Union SG, son maçta da İspanya'dan Atletico Madrid'e deplasmanda 3-1 yenildi. Belçika ekibi, 3 puanla 28. sırada yer aldı.
GALATASARAY'DA EKSİKLER
Sarı-kırmızılı ekipte maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.
Sakatlıkları bulunan oyunculardan Mario Lemina, Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun Union SG karşısında forma giymesi beklenmiyor.
Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için Union SG karşısında görev alamayacak.
JAKOBS SARI KART SINIRINDA
Galatasaray'ın Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs, maç öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.
Jakobs, Union SG karşısında sarı kart görmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransız temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.
SAHASINDAKİ SON 33 MAÇI KAYBETMEDİ
Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 33 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.
İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 33 resmi maça çıktı.
Galatasaray, bu süreçte 24'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 33 resmi müsabakada 24 galibiyet, 9 beraberlik yaşadı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Union SG karşısında galip gelerek kulüp tarihinde ilk kez dört kez üst üste Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmayı hedefliyor.
Organizasyonun son 3 maçında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı da 3-0 yenen Galatasaray, 13 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 3 galibiyet yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, Union SG karşısında kazanması halinde tarihinde ilk defa "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında üst üste 4 galibiyet elde edecek.
UNION SG, BU SEZON İLK DEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
Union SG, bu sezon tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor.
Daha önce organizasyonun eleme turlarında yer alan ancak grup veya lig aşamasına katılamayan Belçika temsilcisi, geçen sezon 90 yıl aranın ardından Belçika 1. Futbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazandı.
BELÇİKA EKİBİ, AVRUPA KUPALARINDA SON 7 MAÇIN 5'İNİ KAYBETTİ
Union SG, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 7 karşılaşmanın 5'inden mağlubiyetle ayrıldı.
Belçika temsilcisi, geçen sezon Avrupa Ligi'nde 8. haftasında İskoçya ekibi Rangers'a 2-1 mağlup oldu. Sonrasında UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda da Hollanda'dan Ajax ile eşleşen Union SG, iç sahada rakibine 2-0 mağlup olurken, deplasmanda da 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında PSV'yi 3-1 yenen Union SG, sonrasında ise Newcastle ile Inter'e 4-0, Atletico Madrid'e de 3-1 mağlup oldu.
Belçika ekibi, bu süreçte aldığı 2 galibiyeti de deplasmanda yaşadı.
UNION SG, DEVLER LİGİ'NİN EN FAZLA GOL YİYEN İKİNCİ TAKIMI
Union SG, şu anda organizasyonun en fazla gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunuyor.
Belçika ekibi, 14 gol yiyen Ajax'ın ardından Danimarka temsilcisi Kopenhag ile birlikte kalesinde gördüğü 12 golle organizasyonun en fazla gol yiyen ikinci takımı oldu.
UNION SG, SON MAÇINDAN GALİBİYETLE AYRILDI
Union SG, Belçika 1. Futbol Ligi'nde çıktığı son maçta Cercle Brugge'u 2-0 yendi.
Union SG, ligin 15. haftasında konuk ettiği rakibi karşısında Promise Akinpelu ve Alexander Florucz'un golleriyle sahadan galip ayrıldı.
Belçika temsilcisi, 36 puanla ligde lider konumda bulunuyor.
AVRUPA'DA 333. MAÇINA ÇIKACAK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 333. maçına çıkacak.
1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 332 maçta mücadele etti.
Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 124 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa maçlarında rakip fileleri 459 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 504 gole engel olamadı.
