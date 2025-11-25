CANLI | Galatasaray - Union Saint-Gilloise

25 Kasım 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2025 13:34 Güncelleme: 25.11.2025 21:43
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise'yi konuk ediyor. Maçta İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çaldı. Karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk ediyor.

RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başladı. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez yönetiyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sar a, Icardi, Sane, İlkay, Torreira, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz

Union Saint-Gilloise: Scherpen, Sykes, Burgess, Mac Allister, Khalaili, De Perre, Zorgane, El Hadj, Florucz, David, Niang

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

11. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

27. dakikada Sara'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

33. dakikada Ait El Hadj ile verkaç yapan Florucz, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kurtardı.

40. dakikada Ait El Hadj'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Sykes'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

41. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ters ayakla açtığı ortada arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, kaleci Scherpen topu kontrol etti.

