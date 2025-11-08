08 Kasım 2025, Cumartesi
Galatasaray'da Yunus Akgün fıtık operasyonu geçirdi

Galatasaray'da Yunus Akgün fıtık operasyonu geçirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2025 14:47
Galatasaray’da Yunus Akgün fıtık operasyonu geçirdi

Galatasaray Kulübü, futbolculardan Yunus Akgün'ün fıtık operasyonu geçirdiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, milli oyuncuda kasık fıtığı tespit edildiğini açıklamıştı.

