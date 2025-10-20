Galatasaray-Bodo Glimt maçının hakemi belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba akşamı Rams Park'ta Bodo/Glimt ile saat 19:45'te karşılaşacak. Maçta İngiliz hakem İngiliz Michael Oliver düdük çalacak.
Temsilcimiz, rakibini Rams Park'ta ağırlayacak ve müsabaka saat 19:45'te başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
Galatasaray'ın Bodo ile oynayacağı müsabakanın hakemi açıklandı. Buna göre UEFA, maça İngiliz hakem Michael Oliver atandı.