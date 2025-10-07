Galatasaray'da tarihi hamle! Singo'nun bonservis bedeli dudak uçuklatıyor
Galatasaray'ın Fransız ekibi Monaco'dan 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Fildişi Sahili futbolcusu Wilfried Singo'nun bonservis bedeli belli oldu. Genç yıldızın Avrupa'nın önemli takımlarında oynamasına kesin gözle bakan sarı kırmızılı yönetim, Türkiye liginde kırılması çok güç bir rakamla Singo'yu satmayı hedefliyor.
Galatasaray'ın Monaco'dan 30.7 milyon euroya renklerine bağladığı Wilfried Singo, performansıyla büyük beğeni topladı. Fildişi Sahilli futbolcunun sözleşmesinde rekor bir serbest kalma bedeli bulunduğu belirtildi.
Galatasaray'da Okan Buruk'un transferinde ısrarcı olduğu Wilfried Singo, alkış topluyor. Sarı-kırmızılıların Monaco'dan 30.7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ortaya çıktı.
Milliyet'te yer alan habere göre, Singo'nun sözleşmesinde ilk sene için 60 milyon euro çıkış maddesi var. Bu rakam 2. yıl için ise 55 milyon euro.
Singo'nun menajerinin bu çıkış maddesini olağan karşıladığı ve futbolcunun bu rakamlara takımdan ayrılmasının beklendiği vurgulandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ocakta vergi ve ceza oranları değişiyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, IMEI, MTV, cezalar, yurt dışı harcı, yemek ve ulaşım ücreti artıyor
- Dev banka altın tahminini rekor oranla değiştirdi! 1 gramı dahi olanlara kazanç kapısı aralandı
- ALES/3 BAŞVURU ERKANI ÖSYM AİS | 2025-ALES/3 başvuruları nereden yapılır, ücreti ne kadar?
- YENİ TRAFİK CEZALARI SON DURUM | Yasa değişikli Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler? Yaş sınırı, hız limiti, makas, drift...
- 7-10 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM’de balık avı sezonu başladı: Olta takımı ürünlerinde indirim!
- Asgari ücrette 2026 Ocak formülü tamam: Net 30.946 TL-Brüt 36.407 TL maaş! İşte kalem kalem zamlı oranlar…
- METEOROLOJİ SON DAKİKA | Siklon Dalgası tüm Türkiye’yi vuracak! Turuncu ve sarı alarm peş peşe verildi: Sel, sağanak, şimşek...
- HAC KURA TAKVİMİ 2026 | DİYANET HAC kuraları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
- MSB'den Denizkurdu-I/2025 tatbikatı: 92 gemi 66 hava aracı katıldı
- Siklon dalgası nedir, ne demek? Türkiye’yi etkisi altına alacak siklonik hava dalgasının etkileri neler?
- AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte? Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- İstanbul Altın Rafinerisi kimin, sahibi kimdir? Özcan Halaç neden gözaltında alındı, aslen nereli, kaç yaşında?