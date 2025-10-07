07 Ekim 2025, Salı
Galatasaray'da tarihi hamle! Singo'nun bonservis bedeli dudak uçuklatıyor

07.10.2025
Galatasaray'ın Fransız ekibi Monaco'dan 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Fildişi Sahili futbolcusu Wilfried Singo'nun bonservis bedeli belli oldu. Genç yıldızın Avrupa'nın önemli takımlarında oynamasına kesin gözle bakan sarı kırmızılı yönetim, Türkiye liginde kırılması çok güç bir rakamla Singo'yu satmayı hedefliyor.

Galatasaray'ın Monaco'dan 30.7 milyon euroya renklerine bağladığı Wilfried Singo, performansıyla büyük beğeni topladı. Fildişi Sahilli futbolcunun sözleşmesinde rekor bir serbest kalma bedeli bulunduğu belirtildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'un transferinde ısrarcı olduğu Wilfried Singo, alkış topluyor. Sarı-kırmızılıların Monaco'dan 30.7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Singo'nun sözleşmesinde ilk sene için 60 milyon euro çıkış maddesi var. Bu rakam 2. yıl için ise 55 milyon euro.

Singo'nun menajerinin bu çıkış maddesini olağan karşıladığı ve futbolcunun bu rakamlara takımdan ayrılmasının beklendiği vurgulandı.

Singo transferinden önce Galatasaray'ın Manchester City ile Akanji'nin bonservisi için 10 milyon euroya anlaşma sağladığı ancak Okan Buruk'un Singo tercihi sonrası planların değiştiği aktarıldı.

