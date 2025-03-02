Galatasaray zorlu Kasımpaşa virajında! İşte Okan Buruk’un ilk 11’i

GOL UMUDU OSIMHEN

Sezon başında İtalya temsilcisi Napoli'den kiralanan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Kasımpaşa karşısında gole en yakın oyuncu olacak.

Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 19 maça çıkan Osimhen, 14 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 maçta 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 20 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

Lig maçlarında 10 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor formasıyla olmak üzere 9 kez gol sevinci yaşayan Ahmed Kutucu, Galatasaray'da Osimhen haricinde gol beklentisi en yüksek oyuncular konumunda.

Sarı-kırmızılı ekipte cezası nedeniyle forma giyemeyecek Yunus Akgün'ün 6, Dries Mertens ve sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin dörder, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Davinson Sanchez'in ikişer, Alvaro Morata ve Roland Sallai'nin ise birer lig golü bulunuyor.

SON 2 MAÇI GOLSÜZ BİTTİ

Galatasaray'ın yaptığı son 2 resmi müsabakada gol sesi çıkmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys ile yaptığı müsabakadan sonra çıktığı 33 resmi karşılaşmada gol attı.

Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü 0-0 sona eren Fenerbahçe maçıyla gol atma serisi sona eren Galatasaray'ın derbinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı TÜMOSAN Konyaspor müsabakası da golsüz sona erdi.

İki maçta da iyi savunma yaparak kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, hücumda ise rakip fileleri havalandırmayı ise başaramadı.

KASIMPAŞA 2 MAÇTIR KAYBEDİYOR

Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de çıktığı son 2 maçtan puansız ayrıldı.

Ligde son 2 maçını üst üste deplasmanda yapan İstanbul temsilcisi, sırasıyla Fenerbahçe'ye 3-1, Onvo Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Kasımpaşa, hem puan hasretine son vermeyi hem de yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray'a ilk mağlubiyetini yaşatmaya çalışacak.

SAVUNMADA SIKINTI VAR

Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de iyi bir hücum performansı gösterirken, aynı iyi grafiği savunmada sergileyemedi.

Kasımpaşa, bu sezon 24 lig maçında 42 gol atarken 19 takım arasında en fazla fileleri havalandıran üçüncü takım oldu. Bu alanda 60 golü bulunan Fenerbahçe zirvede yer alırken, 59 gollü Galatasaray ikinci sırada geldi.

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın öğrencileri, savunmada ise hücumdaki etkiyi gösteremedi. Rakiplerinin 47 golüne engel olamayan lacivert-beyazlılar, en fazla gol yiyen ikinci takım oldu. Kasımpaşa, sadece ligin son sırasındaki Adana Demirspor'dan (57) az gol yedi.