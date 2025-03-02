Galatasaray zorlu Kasımpaşa virajında! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i
Süper Lig’in 26. haftasında lider Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak ve hakem Cihan Aydın tarafından yönetilecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 maçlık ceza aldı ve bu maçta takımının başında yer alamayacak. İşte maçın muhtemel 11'leri...
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.
CİMBOM 6 PUAN ÖNDE
Süper Lig'de çıktığı 24 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Geride kalan bölümde 64 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi.
Kasımpaşa ise 24 mücadelede 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle 31 puan elde etti. Lacivert-beyazlılar, 26. hafta öncesinde 9. sırada yer aldı.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Rodrigues, Yasin, Piatkowski, Winck, Cafu, Ben Ouanes, Barak, Hajradinovic, Fall, Nuno.
Galatasaray: Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Lemina, Torreira, Barış, Sara, Sallai, Osimhen
İLK YARIDAKİ MAÇ BERABERE BİTTİ
İki takım arasında sezonun 7. haftasında yapılan maç 3-3 berabere sonuçlandı.
Galatasaray, RAMS Park'ta yapılan müsabakada ilk 34 dakikada 3-0 öne geçti. Kasımpaşa, 90+5. dakikada bulduğu golle sahadan 3-3 beraberlik aldı. Bu müsabaka, sarı-kırmızılıların bu sezon puan kaybı yaşadığı ilk maç oldu.
OKAN BURUK CEZALI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesinde takımının başında yer alamayacak.
Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Okan Buruk'a 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verdi.
TFF Tahkim Kuruluna yaptığı itiraz reddedilen Okan Buruk, cezasını Kasımpaşa maçında çekecek.
YUNUS AKGÜN DE YOK
Galatasaray'ın bu sezonun en önemli oyuncularından olan Yunus Akgün cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Bu sezon 32 resmi müsabakada 11 kez fileleri havalandıran milli yıldız, Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Teknik direktör Okan Buruk, sakatlıktan yeni çıkan Yunus'tan Kasımpaşa maçında yararlanamayacak.
Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen ve Ahmed Kutucu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, maçta sarı kart görmesi durumunda 27. haftadaki Corendon Alanyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.
25 MAÇTIR YENİLGİ YÜZÜ GÖRMÜYOR
Galatasaray, Süper Lig'deki son 25 maçında mağlup olmadı.
Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 24 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.
Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.
BU SEZON DEPLASMAN PERFORMANSI DAHA İYİ
Galatasaray, bu sezon dış sahada daha etkili bir performans sergiledi.
Bu sezon RAMS Park'ta 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım 6 puan kaybı yaşarken, deplasmandaki 11 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlikle 2 puan kaybetti.
İç sahada 2,5 puan ortalaması yakalayan Galatasaray, deplasmandaki puan ortalaması 2,8 oldu.
GOL UMUDU OSIMHEN
Sezon başında İtalya temsilcisi Napoli'den kiralanan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Kasımpaşa karşısında gole en yakın oyuncu olacak.
Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 19 maça çıkan Osimhen, 14 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 maçta 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 20 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.
Lig maçlarında 10 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor formasıyla olmak üzere 9 kez gol sevinci yaşayan Ahmed Kutucu, Galatasaray'da Osimhen haricinde gol beklentisi en yüksek oyuncular konumunda.
Sarı-kırmızılı ekipte cezası nedeniyle forma giyemeyecek Yunus Akgün'ün 6, Dries Mertens ve sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin dörder, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Davinson Sanchez'in ikişer, Alvaro Morata ve Roland Sallai'nin ise birer lig golü bulunuyor.
SON 2 MAÇI GOLSÜZ BİTTİ
Galatasaray'ın yaptığı son 2 resmi müsabakada gol sesi çıkmadı.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys ile yaptığı müsabakadan sonra çıktığı 33 resmi karşılaşmada gol attı.
Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü 0-0 sona eren Fenerbahçe maçıyla gol atma serisi sona eren Galatasaray'ın derbinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı TÜMOSAN Konyaspor müsabakası da golsüz sona erdi.
İki maçta da iyi savunma yaparak kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, hücumda ise rakip fileleri havalandırmayı ise başaramadı.
KASIMPAŞA 2 MAÇTIR KAYBEDİYOR
Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de çıktığı son 2 maçtan puansız ayrıldı.
Ligde son 2 maçını üst üste deplasmanda yapan İstanbul temsilcisi, sırasıyla Fenerbahçe'ye 3-1, Onvo Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Kasımpaşa, hem puan hasretine son vermeyi hem de yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray'a ilk mağlubiyetini yaşatmaya çalışacak.
SAVUNMADA SIKINTI VAR
Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de iyi bir hücum performansı gösterirken, aynı iyi grafiği savunmada sergileyemedi.
Kasımpaşa, bu sezon 24 lig maçında 42 gol atarken 19 takım arasında en fazla fileleri havalandıran üçüncü takım oldu. Bu alanda 60 golü bulunan Fenerbahçe zirvede yer alırken, 59 gollü Galatasaray ikinci sırada geldi.
Teknik direktör Burak Yılmaz'ın öğrencileri, savunmada ise hücumdaki etkiyi gösteremedi. Rakiplerinin 47 golüne engel olamayan lacivert-beyazlılar, en fazla gol yiyen ikinci takım oldu. Kasımpaşa, sadece ligin son sırasındaki Adana Demirspor'dan (57) az gol yedi.
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