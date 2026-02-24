Sarı-lacivertlilerde zorlu mesai: Fenerbahçe Nottingham Forest maçı hazırlıklarına başladı

CANLI YAYIN

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında 26 Şubat Perşembe günü deplasmanda Nottingham Forest ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, Avrupa’da tur hedefiyle çalışmalarını sürdürürken gözler zorlu İngiltere deplasmanına çevrildi.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Nottingham Forest ile deplasmanda oynayacağı kritik mücadele öncesi hazırlıklara start verdi.

Sarı-lacivertliler, Avrupa'da turu geçerek yoluna devam etmek için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core ve dayanıklılık hareketleriyle noktalandı.

Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayıp 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Nottingham Forest maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

