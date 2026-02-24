Fenerbahçe'de sakatlık kabusu! Oyuncuların son durumu açıklandı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Ederson, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü ve Anderson Talisca'nın sağlık durumlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde'nin, dün oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.
•Futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,
•Futbolcumuz Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,
•Futbolcumuz Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma,
•Futbolcumuz Jayden Osterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir.
Oyuncularımızın tedavilerine başlanmış olup, süreçleri kulübümüz sağlık ekibi tarafından takip edilmektedir."