Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00’te deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak. Mücadeleyi İtalyan Maurizio Mariani yönetecek.

Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.



Nottingham Forest - Fenerbahçe maçında VAR'da Marco Di Bello, AVAR'da ise Daniele Chiffi yer alacak.