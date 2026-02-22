CANLI | Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN
Yayıncılığını Turkuvaz Medya’nın üstlendiği Ziraat Bankası Türkiye Kupası Final maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Ali Şakacı, Tolga Edis ve Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetiyor. Öte yandan karşılaşmayı A Spor ve ahaber.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde, Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Gain Sinan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaşıyor
Son EuroLeague şampiyonu ve geçen sezon tüm kupaları kazanan Sarı-Lacivertliler, derbiden galip çıkarak üst üste üçüncü Türkiye Kupası zaferini hedefliyor.
FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Ziraat Bankası Türkiye Kupası yolculuğuna çeyrek finalde Safiport Erokspor'u 83-76'lık skorla mağlup ederek başladı. Yarı final karşılaşmasında Türk Telekom'u 86-78 ile geçerek finale yükseldi.
BEŞİKTAŞ GAİN'DE SON DURUM
Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Tofaş'ı 100-91, yarı finalde ise Anadolu Efes'i 91-82'lik skorla geçen Beşiktaş Gain, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
KUPADA SON DURUM
Sarı-lacivertli ekip, daha önce Türkiye Kupası'nı 9 kez kazanırken, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025 yıllarında da şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş ise 2011-2012 sezonunda Banvit'i 78-74 yenerek kupayı müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'yi mağlup etmeleri durumunda 14 yıllık Türkiye Kupası özlemini sona erdirmeyi hedefliyor.