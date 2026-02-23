CANLI | Fenerbahçe - Kasımpaşa
Trendyol Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı’nda oynanan karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetiyor. Öte yandan mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr’den takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Ederson, Levent, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, İsmail, Nene, Asensio, Musaba, Talisca
KASIMPAŞA: Gianniotis, Kamil Ahmet, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Diabate, Ben Ouanes, İrfan, Benedyczak, Cenk Tosun
Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 3 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.
Haftaya zirvenin 3 puan gerisinde 52 puanla ikinci sırada başlayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla önemli fırsat yakaladı. Sarı-lacivertli takım, bu akşam kazanması durumunda zirvede rakibiyle puanları eşitleyecek. Kanarya 7 farklı galibiyet halinde ise averajla liderliğe yükselecek.
Fenerbahçe, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ile Milan Skriniar, maçta forma giyemeyecek.
6 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.