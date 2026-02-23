CANLI | Fenerbahçe - Kasımpaşa

LİGDE 46. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 45 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 36 kez sahadan galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 4 defa kazandı. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 112 gol gönderirken, Paşa da 40 kez gol sevinci yaşadı.

FARKLI SKORLAR

İki takım arasında rekabette en farklı skor 2022-2023 sezonunda 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 ile 2022-2023 sezonlarında da rakibine karşı 5-1'lik galibiyetlere imza attı. 2010-2011 sezonunda 6-2'lik skorla Fenerbahçe'nin kazandığı mücadele de en gollü maçlardan biri oldu.