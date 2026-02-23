Tedesco’dan Kasımpaşa beraberliği sonrası flaş açıklama: "Kafamızı kuma gömmeyeceğiz"
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, çalışmalarına rağmen ortalardan çok gol yediklerini söyledi. Tedesco, son dakikada yedikleri golün orta kaynaklı sorunlardan kaynaklandığını belirtti. Sakatlıklar ve erken yapılan değişikliklerin planlarını aksattığını ifade eden Tedesco, “Hayal kırıklığı normal ama kafamızı kuma gömmeyeceğiz. Milli araya kadar elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetti. Sarı-lacivertliler, birçok gol fırsatı yakalamasına rağmen skoru değiştiremedi. Galatasaray'ın Konyaspor'a yenildiği haftada, Fenerbahçe avatajı değerlendiremedi.
Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tedesco, rakiplerinin orta açmasına daha az müsade etmeleri gerektiğini belirtti.
Son dakikalarda yedikleri golde rakip kalecinin diyagonal bir pas attığını hatırlatan Tedesco, "Bizim problemimiz bu. Yapılan ortalardan çok gol yiyoruz. Çok fazla gol yiyoruz ortalardan. Biz bunu konuşuyoruz, çalışıyoruz ama sahaya gelince bunu yapamıyoruz. Her ortayı durdurmak tabi kolay değil ama ortayı engellemek için her şeyi yapmamız gerekiyor. Yazık oldu bugünkü sonuç ama işin gerçeği bu. Problem ortayı yaptırmamız oldu." diye konuştu.
İkinci yarıya başlarken kendilerini değişiklik yapmak zorunda hissettiklerini anlatan Tedesco, şöyle devam etti:
"Bizim ilk başta yaptığımız plan ikinci yarıya başlarken Talisca ve Nene'yi birlikte oynatmaktı. İkinci yarıya başlarken sistem değiştirmek zorunda kaldık. İki forvet olarak kendileriyle oynamak istedik. Devrede 2 değişiklik hakkımızı kullanmak zorunda kaldık. Dolayısıyla bu şekilde karar vermek zoırunda kaldık. Oyuncu değişikliklerini erken kullanmak, istediğimiz değişiklikleri yapamamamıza neden oldu. Baştaki fikrimiz Kerem'i son bölümde oyuna sokmaktı ama değişiklik hakkınız dolduğunda sizler için kolay olmuyor."