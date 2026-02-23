Tedesco’dan Kasımpaşa beraberliği sonrası flaş açıklama: "Kafamızı kuma gömmeyeceğiz"

Takımda birçok sakat oyuncu olduğunu aktaran Tedesco, "Çağlar ve Oosterwolde bir süre olmayacak. Ederson ve Talisca'nın da sakatlıkları var. İçinde bulunduğumuz durum bu ama yapmamız gereken mevcut koşulda elimizden gelenin en iyisini yapmak. Milli araya kadar çözüm bulmamız ve puanlar almamız gerekiyor. Oyuncularıma da söyledim, saklanamayız. Hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz dedim oyuncularıma. Hayal kırıklığı normal ama oyuncularıma şunu söyledim kafamızı kuma gömmememiz gerekiyor. Ben trenin lokomotifi olarak bu gücü oyuncularıma vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Sonuna kadar savaşmaya devam edeceklerini vurgulayan Tedesco, şunları kaydetti:

"Şu an 6-7 sakatımız olabilir ama bizler için fark etmez. Bu işimizin bir parçası. Kolay değil bu oyuncuları kaybetmek ama sözünü veriyorum bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlar da mücadelemizi görüyor, bizlerin birlik olması gerekiyor. Son döneme kadar işler iyi gidiyordu ama son birkaç haftadır enerji seviyesinde sıkıntı yaşıyoruz. Milli araya kadar hayatta kalacağız, üstesinden geleceğiz. Milli aradan sonra Alvarez, Skriniar ve bugün sakatlananlar dönecek. İstesek biz de ağlayabilirdik bu durumları dile getirip ama inancım o ki bizler güçlüyüz. Bardağın dolu tarafını görmeniz gerekiyor."