CANLI | Fenerbahçe Beko - Türk Telekom

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 20:02 Son Güncelleme: 20 Şubat 2026 20:03 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yayıncılığını Turkuvaz Medya Grubu’nun üstlendiği Ziraat Bankası Türkiye Kupası’nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda Yarı Final maçında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı A Spor ve ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.