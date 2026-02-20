CANLI YAYIN

Fenerbahçe’de Skriniar sakatlığı sonrası rotasyon kararı: Tedesco’dan yeni plan

ahaber.com.tr Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda evinde Nottingham Forest’a yenilen Fenerbahçe’de deneyimli stoper Milan Skriniar’dan kötü haber geldi. Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Teknik direktör Domenico Tedesco ise yeni savunma planını devreye almaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a 3-0 yenilerek taraftarlarını üzdü.

Bu ağır mağlubiyetin ardından sarı-lacivertli takımın kaptanı ve tecrübeli stoperi Milan Skriniar da sakatlandı.

SKRINIAR'DAN KÖTÜ HABER

Maçın 26. dakikasında oyundan çıkan Skriniar, bugün hastanede yapılan kontrollerde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Deneyimli oyuncunun sahalardan yaklaşık 1,5 ay uzak kalması bekleniyor.

"BANA BİRKAÇ HAFTA VERİN"

Sakatlığı sonrası Milan Skriniar, sosyal medya hesabından taraftarlarına mesaj göndererek, "Desteğiniz için teşekkür ederim. Bana sadece birkaç hafta verin, her şeyi tekrar devralacağım." notunu paylaştı.

TEDESCO'NUN YENİ SAVUNMA PLANI

Skriniar'ın yokluğunda Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, savunma hattı için alternatif planını hazırladı.

ÜÇLÜ SAVUNMA SEÇENEĞİ

A Spor'un haberine göre Tedesco, bazı maçlarda Yiğit, Efe‑Çağlar ve Oosterwolde'den oluşan üçlü savunmaya dönebilecek.

OYUNCUNUN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan 31 yaşındaki Slovak stoper, 3,080 dakika sahada kaldı. Skriniar, 2 gol kaydederken 1 asist yaptı.

SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ

Milan Skriniar'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösteriliyor.

LİG MAÇI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

