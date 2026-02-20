Fenerbahçe’de Skriniar sakatlığı sonrası rotasyon kararı: Tedesco’dan yeni plan

A Spor'un haberine göre Tedesco, bazı maçlarda Yiğit, Efe‑Çağlar ve Oosterwolde'den oluşan üçlü savunmaya dönebilecek.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan 31 yaşındaki Slovak stoper, 3,080 dakika sahada kaldı. Skriniar, 2 gol kaydederken 1 asist yaptı.

SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ

Milan Skriniar'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösteriliyor.