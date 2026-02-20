Fenerbahçe’de Skriniar sakatlığı sonrası rotasyon kararı: Tedesco’dan yeni plan
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda evinde Nottingham Forest’a yenilen Fenerbahçe’de deneyimli stoper Milan Skriniar’dan kötü haber geldi. Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Teknik direktör Domenico Tedesco ise yeni savunma planını devreye almaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a 3-0 yenilerek taraftarlarını üzdü.
Bu ağır mağlubiyetin ardından sarı-lacivertli takımın kaptanı ve tecrübeli stoperi Milan Skriniar da sakatlandı.
SKRINIAR'DAN KÖTÜ HABER
Maçın 26. dakikasında oyundan çıkan Skriniar, bugün hastanede yapılan kontrollerde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Deneyimli oyuncunun sahalardan yaklaşık 1,5 ay uzak kalması bekleniyor.
"BANA BİRKAÇ HAFTA VERİN"
Sakatlığı sonrası Milan Skriniar, sosyal medya hesabından taraftarlarına mesaj göndererek, "Desteğiniz için teşekkür ederim. Bana sadece birkaç hafta verin, her şeyi tekrar devralacağım." notunu paylaştı.