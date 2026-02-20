Nottingham Forest oyuncusu Aina Fenerbahçelileri kızdırdı: Cehennem değil cennet

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 15:04 Son Güncelleme: 20 Şubat 2026 15:05 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off ilk maçında Nottingham Forest’a 3-0 mağlup oldu. Maç sonrası Nottingham Forestlı futbolcu Ola Aina, “İstanbul’a geldik, bize ‘Cehenneme hoş geldiniz’ dediler ama bana daha çok cennet gibi geldi.” sözleriyle