Yönetim harekete geçti! Fenerbahçe’de ayrılık sesleri

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig’de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe’de sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Bu sezon büyük beklentilerle transfer edilen bazı isimlerin istenen katkıyı verememesi dikkat çekti. Yönetimin, sezon sonunda yıldız bir oyuncuyla yolları ayırabileceği öne sürüldü. İşte detaylar…

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, 23. hafta mücadelesinde sahasında Kasımpaşa'yı konuk etmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK MESAİSİ

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak şampiyonluk yolunda kritik bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

SEZON SONU PLANLAMASI BAŞLADI

Bir yandan zirve mücadelesine odaklanan yönetim, diğer yandan yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını hızlandırdı. Takımdaki bazı isimlerin geleceği merak konusu olurken, sürpriz bir ayrılık ihtimali gündeme geldi.

ARCHIE BROWN İÇİN YOL AYRIMI

Yaz transfer döneminde kadroya katılan Archie Brown'un sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddia ediliyor. İngiliz sol bek, yaşadığı sakatlıklar ve istikrarsız performansı nedeniyle beklentilerin gerisinde kaldı.

23 yaşındaki futbolcu, sakatlık sürecinden önce de forma rekabetinde Levent Mercan'ın gerisinde kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından kulüp cephesinde Brown için gelecek tekliflerin değerlendirilebileceği konuşuluyor.

8 MİLYON EURO İDDİASI

Ortaya atılan iddialara göre Fenerbahçe, genç oyuncu için 8 milyon Euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde satışa onay verebilir.

PERFORMANSI

Bu sezon 25 maçta görev alan Brown, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

KARİYERİ

1.90 boyundaki futbolcu kariyerinde daha önce Derby County, Lausanne-Sport ve Gent formalarını da terletti.

