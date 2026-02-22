Yönetim harekete geçti! Fenerbahçe’de ayrılık sesleri
Trendyol Süper Lig’de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe’de sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Bu sezon büyük beklentilerle transfer edilen bazı isimlerin istenen katkıyı verememesi dikkat çekti. Yönetimin, sezon sonunda yıldız bir oyuncuyla yolları ayırabileceği öne sürüldü. İşte detaylar…
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, 23. hafta mücadelesinde sahasında Kasımpaşa'yı konuk etmeye hazırlanıyor.
FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK MESAİSİ
Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak şampiyonluk yolunda kritik bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.
SEZON SONU PLANLAMASI BAŞLADI
Bir yandan zirve mücadelesine odaklanan yönetim, diğer yandan yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını hızlandırdı. Takımdaki bazı isimlerin geleceği merak konusu olurken, sürpriz bir ayrılık ihtimali gündeme geldi.