Kanarya’nın rakibi Kayserispor! İşte Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i

Fenerbahçe rakibini yenerek zirve yolunda Galatasaray'ı takip etmenin peşinde (İHA)



KANARYA 11 MAÇTIR RAKİBİNE KAYBETMEDİ

İki takımın ligde rakip olduğu son 11 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Kanarya, bu süreçteki müsabakaların 9'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Kayserispor son olarak Fenerbahçe'yi, Kayseri'de 3 Kasım 2019 tarihinde oynanan Süper Lig maçında 1-0'lık skorla mağlup etti.



SON MAÇLAR GOLLÜ GEÇİYOR

Fenerbahçe - Kayserispor arasındaki rekabette son maçlar gollü karşılaşmalara sahne oldu. 4'ü Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 5 mücadelede toplam 29 gol atıldı. Kanarya söz konusu maçların 4'ünü kazanırken, son oynanan mücadele 3-3'lük skorla bitti ve 5.88 gol ortalaması yakalandı. Sarı-lacivertlilerin 20 golüne, sarı-kırmızılılar 9 golle karşılık verdi.