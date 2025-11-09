09 Kasım 2025, Pazar
Kanarya'nın rakibi Kayserispor! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.11.2025 10:06 Güncelleme: 09.11.2025 10:30
Trendyol Süper Lig 12. haftasında Fenerbahçe, 20.00'de sahasında Kayserispor’u ağırlayacak. Ligde 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyen Kanarya'da İsmail Yüksek kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, saat 20.00'de sahasında Kayserispor ile oynayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri

Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Dorukhan, Opoku, Furkan, Mendes, Mane, Onugkha

FENERBAHÇE SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Sarı-lacivertliler ligde 7 galibiyet ve 4 beraberlikle aldığı 25 puanla 2. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 9 puanla 15. sırada yer alıyor.

Ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, Kayserispor karşısında da 3 puanla ayrılarak seriyi sürdürmek ve milli maç arasına moralli girmek istiyor.

Fenerbahçe rakibini yenerek zirve yolunda Galatasaray'ı takip etmenin peşinde (İHA)Fenerbahçe rakibini yenerek zirve yolunda Galatasaray'ı takip etmenin peşinde (İHA)

KANARYA 11 MAÇTIR RAKİBİNE KAYBETMEDİ

İki takımın ligde rakip olduğu son 11 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Kanarya, bu süreçteki müsabakaların 9'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Kayserispor son olarak Fenerbahçe'yi, Kayseri'de 3 Kasım 2019 tarihinde oynanan Süper Lig maçında 1-0'lık skorla mağlup etti.

SON MAÇLAR GOLLÜ GEÇİYOR

Fenerbahçe - Kayserispor arasındaki rekabette son maçlar gollü karşılaşmalara sahne oldu. 4'ü Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 5 mücadelede toplam 29 gol atıldı. Kanarya söz konusu maçların 4'ünü kazanırken, son oynanan mücadele 3-3'lük skorla bitti ve 5.88 gol ortalaması yakalandı. Sarı-lacivertlilerin 20 golüne, sarı-kırmızılılar 9 golle karşılık verdi.

Sarı lacivertliler son dönemdeki etkili performansıyla dikkat çekiyor (İHA)Sarı lacivertliler son dönemdeki etkili performansıyla dikkat çekiyor (İHA)

İÇ SAHADA KAZANIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon evinde 5 maça çıktı. Kocaelispor, Trabzonspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, Alanyaspor ile ise berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, iç sahada kazandığı müsabakaların 2'sinde de kalesini gole kapattı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 10 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

İSMAİL YOK

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Beşiktaş ile oynanan derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve mücadelede forma giyemeyecek. Son haftalarda yükselen bir performans sergileyen Yüksek, 8'i 11 olmak üzere 10 lig maçında görev yaptı ve 1 gol attı. İsmail Yüksek, Trabzonspor, Samsunspor, Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında sarı kart gördü.

Karşılaşmada İsmail Yüksek kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek (AA)Karşılaşmada İsmail Yüksek kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek (AA)

JHON DURAN FORMASINA KAVUŞTU

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Jhon Duran, Beşiktaş derbisinde attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Teknik Direktör Domenico Tedesco, oyuncunun maç ritmini kazanması için fazla süre alması gerektiğine dikkat çekerken, perşembe günü oynanan Viktoria Plzen karşısında da 31 dakika görev yaptı. Duran'ın, Kayserispor karşısında da forma giymesi bekleniyor.

İKİ İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de defans hattının değişmez isimlerinden Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, Kayserispor karşısında sarı kart görmesi halinde milli maçlar için verilecek aradan sonra oynanacak Çaykur Rizespor deplasmanında görev alamayacak.

Hakem Ozan Ergün (İHA)Hakem Ozan Ergün (İHA)
OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Hüseyin Aylak yapacak. Maçın 4. hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.

Galatasaray milli ara öncesi kayıp istemiyorGalatasaray milli ara öncesi kayıp istemiyor GALATASARAY MİLLİ ARA ÖNCESİ KAYIP İSTEMİYOR

