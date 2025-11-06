Fenerbahçe Avrupa'da takıldı! Sarı-lacivertliler deplasmanda 2 puan bıraktı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Çekya temsilcisi Viktoria Plzen’e konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadele boyunca birçok gol fırsatına girmesine rağmen bu pozisyonları değerlendiremedi ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. İşte karşılaşmada yaşananlar...
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, TSİ 23.00'de Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi.
Maçın ilk dakikalarında Viktoria Plzen etkili olmaya çalışsa da ilk 20 dakika golsüz geçildi. 30'uncu dakikada Adu'nun ceza sahasına girerek sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Ederson gole izin vermedi. İlk yarının kalan dakikalarında iki takım da net pozisyon üretmekte zorlandı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
61'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Duran'ın kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği şutta kaleci Jedicka, topu iki hamlede kurtardı. 78'inci dakikada Viktorie Plzen Adu'yla gole yaklaştı. Bu oyuncunun şutunda top direkten döndü. 90+5'inci dakikada Duran, rakibinin şortundan tutup çekmesi sebebiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertliler penaltı itirazlarında bulundu. 90+7'nci dakikada maçın hakemi VAR incelemesinin ardından penaltının olmadığı yönünde kararı verdi.
Fenerbahçe konuk olduğu Viktor Plzen maçından 0-0 beraberlikle ayrıldı.
JAYDEN OOSTERWOLDE VE İSMAİL YÜKSEK CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen ile oynadığı maçta iki sarı-lacivertli futbolcu cezalı duruma düştü. 43'üncü dakikada sarı kart gören İsmail Yüksek ve 48'inci dakikada sarı kart gören Jayden Oosterwolde, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasındaki Ferencvaros maçında forma giyemeyecek.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
6. dakikada Viktoria Plzen atağında sol kanatta topla buluşan Adu, ceza sahası önündeki Ladra'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda Ederson gole izin vermedi.
20. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Szymanski'nin pasında topla buluşan Talisca, bekletmeden atağa katılan Semedo'yu gördü. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
27. dakikada soldan kazanılan korner atışını Ladra kullandı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortada Paluska kafayı vurdu ancak top az farkla üstten dışarı gitti.
30. dakikada Viktoria Plzen tehlikeli geldi. İsmail Yüksek'in kaptırdığı topu alan Ladra, Adu'ya pasını aktardı. Soldan ceza sahasına giren bu futbolcu, Skriniar'dan sıyrılıp yakın mesafeden plase bir vuruş denedi, kaleci Ederson iyi yer tutarak gole engel oldu.
40. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Savunmadan atılan pasla orta alanda topla buluşan Talisca, defansın arkasına sarkan En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden vurdu ancak kaleci Jedlicka, bu pozisyonda başarılıydı.
45. dakikada Suare'nin kullandığı kornerde ön direkte Adu kafayı vurdu, Ederson'un uzaklaştırdığı top Dweh'te kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta Ederson bir kez daha gole izin vermedi.
(İKİNCİ YARI)
58. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu kapan Durosinmi, meşin yuvarlağı Paluska'yla buluşturdu. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda Ederson uzanarak gole izin vermedi.
61. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Talisca'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Jhon Duran, rakibinden sıyrılıp şutunu attı, kaleci Jedlicka iki hamlede topu kontrol etti.
61. dakikada Fenerbahçe bir fırsat daha yakaladı. Asensio'nun pasında sol kanatta topla buluşan Szymanski, arka direğe hareketlenen Fred'e ortasını yaptı. Brezilyalı oyuncunun yakın mesafeden şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.
74. dakikada topla buluşan Durosinmi, ceza sahasına girer girmez şutunu attı, Ederson meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı. Dönen topu Visinsky kaptı. Bu futbolcunun vuruşunda Skriniar son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.
78. dakikada Viktoria Plzen gole yaklaştı. Cerv'in uzun pasında soldan atağa katılan Adu, topla buluşup çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun plase vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
84. dakikada sol kanatta topla buluşan Brown'ın ortasında kale sahası önünde yükselen Talisca kafayı vurdu. Kaleci Jedlicka'dan dönen topu Duran tamamladı ancak Jedlicka yine gole izin vermedi.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
