Fenerbahçe derbi öncesi moral buldu! Sarı-lacivertliler deplasmanda farklı kazandı

Fotoğraf (AA)

Mücadelede gol perdesini 5. dakikada Youssef En-Nesyri açtı. Faslı futbolcu 21. dakikada bu kez Marco Asensio'nun asistiyle farkı ikiye çıkardı. İlk devre 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda da oyunun hakimi olan sarı lacivertlilerde Anderson Talisca frikikten enfes bir gol atarak farkı üçe çıkardı. Sambacı son anlarda da harika vuruşla skoru belirledi. Mücadele 4-0 bitti.

Domenico Tedesco ve öğrencileri Stuttgart zaferi ardından çok kritik bir virajı daha galibiyetle geçerken puanını da 22'ye yükseltti. Ayrıca Beşiktaş maçı öncesi de moral buldu.

Güneydoğu temsilcisi ise Burak Yılmaz dönemindeki ilk yenilgisini aldı.