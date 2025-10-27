Fenerbahçe derbi öncesi moral buldu! Sarı-lacivertliler deplasmanda farklı kazandı
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca’nın ikişer gol attığı maçta sarı-lacivertliler rakibini 4-0 mağlup ederek Beşiktaş derbisi öncesi büyük moral topladı. İşte mücadelede yaşananlar…
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı.
Mücadelede gol perdesini 5. dakikada Youssef En-Nesyri açtı. Faslı futbolcu 21. dakikada bu kez Marco Asensio'nun asistiyle farkı ikiye çıkardı. İlk devre 2-0 sona erdi.
İkinci yarıda da oyunun hakimi olan sarı lacivertlilerde Anderson Talisca frikikten enfes bir gol atarak farkı üçe çıkardı. Sambacı son anlarda da harika vuruşla skoru belirledi. Mücadele 4-0 bitti.
Domenico Tedesco ve öğrencileri Stuttgart zaferi ardından çok kritik bir virajı daha galibiyetle geçerken puanını da 22'ye yükseltti. Ayrıca Beşiktaş maçı öncesi de moral buldu.
Güneydoğu temsilcisi ise Burak Yılmaz dönemindeki ilk yenilgisini aldı.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
5. dakikada konuk ekip Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanatta kullandığı serbest vuruşta kale önünde topla buluşan En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
12. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan atağında Brown'ın ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta çıktı.
21. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Asensio'nun ceza alanı önüne pasında topu önünde bulan En-Nesyri, topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
38. dakikada Gaziantep FK'de sağ kanattan köşe vuruşu kullanan Maxim'in ceza sahası dışına ortasında Rodrigues'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
44. dakikada kendi ceza sahasından aldığı topla rakip ceza yayına kadar ilerleyen Oosterwolde'nin vuruşunda kaleci Burak Bozan, gole izin vermedi.
Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.
(İKİNCİ YARI)
49. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan atağında topla buluşan Lungoyi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top, kaleci Ederson'da kaldı.
53. dakikada sol kanattan Kozlowski'nin ortasına ceza sahasında Lungoyi'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek üstten dışarı çıktı.
57. dakikada Fred'in hızlı kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Nene, ceza alanına koşan Asensio'ya aradan pasını çıkardı. Sol çaprazda topla buluşan Asensio'nun bekletmeden vuruşunda kaleci Burak Bozan, golü ayağıyla önledi.
66. dakikada savunma arkasına atılan pasta topu önünde bulan Oğuz Aydın kaleci Burak Bozan'ı geçerek üstten aşırttı. Rodrigues topu gol çizgisinden çıkardı.
74. dakikada Fred'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri'nin vuruşunda kaleci Burak Bozan gole izin vermedi.
81. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Talisca, topu kaleci Burak Bozan'ın solundan ağlarla buluşturdu: 0-3.
88. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Semedo'nun ara pasında topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4.
90+2. dakikada ceza sahası dışından Fred'in sert şutunda kalecinin müdehale ettiği top, direkten döndü. Pozisyonun devamında Oosterwolde'nin vuruşunda yine kaleci Burak, son anda dokunarak golü engelledi.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
