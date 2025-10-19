CANLI | Fenerbahçe-Fatih Karagümrük
Fenerbahçe, milli maç arasının ardından Trendyol Süper Lig’de Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadelede iki takım lig tarihinde 17. kez karşı karşıya geliyor.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, saat 20.00'de sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Talisca, Kerem
Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Johnson, Fofana, Tiago, Larsson, Balkovec, Serginho, Anıl
KANARYA ÇIKIŞ PEŞİNDE
Sarı-lacivertliler, ligde 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlikle alarak 16 topladı ve averajla 4. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 8 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet sonucunda 3 puanla son sırada yer alıyor. Ligde son maçında Samsunspor ile berabere kalan Fenerbahçe, Karagümrük maçıyla beraber yeniden çıkış yakalamak istiyor.
LİGDE 17. RANDEVU
Fatih Karagümrük, 1 sezonluk 1. Lig macerasının ardından tekrar Süper Lig'de mücadele ederken, Fenerbahçe ile bugüne kadar ligde 16 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 11 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Ayrıca Fenerbahçe, rakibine 66 yıldır mağlup olmuyor. Rekabette Fenerbahçe 28, Karagümrük ise 18 kez gol sevinci yaşadı.
SON 4 MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI
Fatih Karagümrük'ün 36 yıl sonra yeniden Süper Lig'de yer aldığı 2020-2024 yılları arasında iki ekip 8 maç yaparken, Fenerbahçe söz konusu maçlarda 6 galibiyet aldı. 2 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, son 4 maçta rakibine puan şansı tanımadı.
2022'DE 9 GOLLÜ MAÇ
İki ekip arasındaki en gollü karşılaşma 9 Ekim 2022'de Kadıköy'de oynandı. Sarı-lacivertliler 9 golün atıldığı karşılaşmayı 5-4'lük skorla kazanmayı başardı. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Fatih Karagümrük karşısında aldığı galibiyet, lig tarihinin en gollü karşılaşmalarından biri olarak kayıtlara geçti.
SKRINIAR YOK
Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Milan Skriniar, kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Slovak stoper bu sezon Trabzonspor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında gördüğü sarı kartların ardından cezalı duruma düştü. Skriniar, bu sezon sarı-lacivertlilerin oynadığı tüm resmi maçlarda ilk 11 başlarken hepsinde 90 dakika mücadele etti. Fenerbahçe, bu sezon ilk kez savunmadaki önemli isminden yoksun sahaya çıkacak.
SARI-LACİVERTLİLERDE EKSİKLER
Sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncunun yanı sıra, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun bu maçta forma giyemeyecek. Kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın sakatlıkları devam ederken, kalede yeniden Tarık Çetin'in görev alması bekleniyor. Bireysel çalışmalarına başlayan Jhon Duran'ın da maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.
KARAGÜMRÜK 5 MAÇTIR KAYBEDİYOR
Marcel Licka'nın çalıştırdığı Fatih Karagümrük, bu sezon istediği sonuçları alamadı. Ligde ilk 2 maçta yenilgilerle başlayan İstanbul ekibi, 30 Ağustos'ta tek galibiyetini aldığı Antalyaspor karşılaşması sonrası oynadığı 5 lig maçını da kaybetti. Kırmızı-siyahlılar bu sezon henüz 8 haftalık süreçte, Gençlerbirliği'nin ardından 5 maçlık mağlubiyet serisi yaşayan ikinci takım oldu.
ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK
Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Samet Çavuş yapacak. Maçın 4. hakemi ise Melih Kurt olacak.
