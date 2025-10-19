CANLI | Fenerbahçe-Fatih Karagümrük

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, saat 20.00'de sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Talisca, Kerem

Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Johnson, Fofana, Tiago, Larsson, Balkovec, Serginho, Anıl

KANARYA ÇIKIŞ PEŞİNDE

Sarı-lacivertliler, ligde 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlikle alarak 16 topladı ve averajla 4. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 8 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet sonucunda 3 puanla son sırada yer alıyor. Ligde son maçında Samsunspor ile berabere kalan Fenerbahçe, Karagümrük maçıyla beraber yeniden çıkış yakalamak istiyor.

LİGDE 17. RANDEVU

Fatih Karagümrük, 1 sezonluk 1. Lig macerasının ardından tekrar Süper Lig'de mücadele ederken, Fenerbahçe ile bugüne kadar ligde 16 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 11 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Ayrıca Fenerbahçe, rakibine 66 yıldır mağlup olmuyor. Rekabette Fenerbahçe 28, Karagümrük ise 18 kez gol sevinci yaşadı.