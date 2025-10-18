Fenerbahçe’de divan karıştı! Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a ağır gönderme: Şerefsizdir

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlendi. Toplantıya kulüp başkanı Sadettin Saran, eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI

31 Ağustos 2025 itibarıyla Fenerbahçe'nin toplam borcu 395 Milyon Euro olarak açıklandı.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin 1 Haziran 2025-31 Ağustos 2025 arası dönem karı 179 milyon TL olarak duyuruldu.

ALİ KOÇ: KÖSTEK DEĞİL DESTEK OLACAĞIZ

Topantıda konuşan eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Biz şampiyon yapamadık diye bizden sonra gelenler şampiyon yapmasın hal, tavır, söylem, duruş içinde olmayacağımızın teminatını hepinizin önünde vermek istiyorum. Bu mantalitede olan Fenerbahçelilerin kim olursa olsun Fenerbahçeliliğin sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Biz köstek değil sadece ve sadece destek olacağımızı burada açık yüreklilikle belirtmek istiyorum. Çünkü günün sonunda kazananlar yönetimler değil Fenerbahçe'dir." dedi.

AZİZ YILDIRIM'DAN OLAY SÖZLER: SÖYLEYEN ŞEREFSİZDİR

Koç'un ardından konuşan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sert ifadeler kullandı.

Yıldırım, "Ali Bey konuştu. Çok iyi konuştun Ali. Hep içinde kalan Aziz Yıldırım'ı dışarıya vuruyorsun. Vurma. Yanlış yapıyorsun. Ben hiçbir zaman Fenerbahçe kötü olsun dediysem, arkadaşlarım da bunu söylediyse şerefsizim. Bunu bizim aleyhimize söyleyen de şerefsizdir. Biz hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik." ifadelerini kullandı.