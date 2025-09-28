Kanarya kötü gidişe son vermek istiyor! Fenerbahçe’nin rakibi Antalyaspor

Kanarya deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak (İHA)

ANTALYA'DA EKSİK ÇOK

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Akdeniz temsilcisinde, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric'in sakatlıkları devam ediyor.



LİGDE 59. RANDEVU

Fenerbahçe ile Antalyaspor bugüne kadar Süper Lig'de 58 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 39 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele de berabere sona erdi. Rekabette Kanarya'nın 107 golüne, Akdeniz temsilcisi 47 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları Fenerbahçe, deplasmanda 2-0, evinde de 3-0'lık skorlarla kazandı.

SON 6 MAÇTA KANARYA ÜSTÜN

Son yıllarda rakibine karşı büyük üstünlüğü olan sarı-lacivertliler, son 3 sezonda ise 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı son 10 lig maçını da kaybetmedi ve bu süreçte 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Kanarya bu maçlarda 20 gol kaydederken, kırmızı-beyazlılar da 8 gol sevinci yaşadı.

Antalyaspor, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 4 Ekim 2019 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla aldı.