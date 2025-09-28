Kanarya kötü gidişe son vermek istiyor! Fenerbahçe’nin rakibi Antalyaspor

28 Eylül 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2025 06:17 Güncelleme: 28.09.2025 06:28
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de Antalyaspor’u konuk edecek. Son 2 lig maçında puan kaybeden ve Avrupa’da mağlup olan sarı-lacivertliler, kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise eski takımı Fenerbahçe’ye 8. kez rakip olacak. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, saat 20.00'de sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, Alvarez, Szymanski, Talisca, Nene, En Nesyri

Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Gianetti, Dzhikiya, Paal, Soner, Ceesay, Storm, Safuri, Abdülkadir, Streek

FENERBAHÇE KÖTÜ GİDİŞE SON VERMEK İSTİYOR

Ligde sarı-lacivertliler, 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik sonucunda aldığı 12 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan topladı ve 6. sırada yer alıyor.

Ligde son 2 maçında puan kaybı yaşayan ve hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde de mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, Akdeniz ekibini yenerek kötü gidişata son vermek istiyor.

ANTALYA'DA EKSİK ÇOK

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Akdeniz temsilcisinde, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric'in sakatlıkları devam ediyor.


LİGDE 59. RANDEVU

Fenerbahçe ile Antalyaspor bugüne kadar Süper Lig'de 58 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 39 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele de berabere sona erdi. Rekabette Kanarya'nın 107 golüne, Akdeniz temsilcisi 47 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları Fenerbahçe, deplasmanda 2-0, evinde de 3-0'lık skorlarla kazandı.

SON 6 MAÇTA KANARYA ÜSTÜN

Son yıllarda rakibine karşı büyük üstünlüğü olan sarı-lacivertliler, son 3 sezonda ise 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı son 10 lig maçını da kaybetmedi ve bu süreçte 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Kanarya bu maçlarda 20 gol kaydederken, kırmızı-beyazlılar da 8 gol sevinci yaşadı.

Antalyaspor, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 4 Ekim 2019 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla aldı.

BELÖZOĞLU ESKİ TAKIMINA 8. KEZ RAKİP

Fenerbahçe'de 2008-2015 ve 2019-2020 yılları arasında forma giyen Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak eski takımına karşı 8. kez rakip olacak. Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde ayrıca 2020-2021 sezonunda sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yaptı. Emre Belözoğlu, Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemlerde 5'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere sarı-lacivertlilerle 7 kez karşı karşıya geldi ve 2 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı.

SADETTİN SARAN'IN İLK LİG MAÇI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran, mazbatasını alarak resmen başkanlık görevine başladı. Saran'ın, sarı-lacivertli futbol takımının taraftarı önünde oynayacağı Antalyaspor karşılaşması da başkan olarak ilk lig müsabakası olacak.

ALİ YILMAZ DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak. Gaziantep bölgesi hakemlerinden Ali Yılmaz ilk kez Fenerbahçe'nin bir maçında düdük çalacak. Yılmaz bu sezon Süper Lig'de 4 kez görev yaparken, Antalyaspor'un ise Trabzonspor deplasmanındaki müsabakayı yönetti.

