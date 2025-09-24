Fenerbahçe Beko 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı! Sarı-lacivertliler 8. kez mutlu sona ulaştı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

38. Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanan Fenerbahçe BEKO'ya sosyal medya hesabından tebrik eden Başkan Erdoğan, "38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonu olan Fenerbahce Beko Basketbol Takımı'nı ve tüm @Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum." dedi.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain arasında oynanan Basketbol 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde rakibini mağlup ederek kupayı 8. kez müzesine götüren Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi ve yöneticileri tebrik ediyor, iki kulübümüze de önümüzdeki günlerde başlayacak olan Basketbol Süper Ligi'nde başarılar diliyorum."

FENERBAHÇE KUPAYI 8. KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 8. kez zafere ulaştı. Kupada 19. kez sahneye çıkan sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine taşıdı.

Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda TOFAŞ'a 75-72, 1993-1994 sezonunda da Efes Pilsen'e 85-74 üstünlük sağlarken, ardından 12 sezon bu başarıyı tekrarlayamadı.

Sarı-lacivertli ekip, 2006-2007 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes Pilsen'i 79-77 yenerek 4. kez adını zirveye yazdırdı ve bu kulvardaki uzun süren sessizliğini bozdu. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ı 64-62, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i 77-69, 2016-2017 sezonunda Banvit'i 75-64 yenerken Beşiktaş GAİN'i de 85-83 mağlup ederek 8. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.