Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Fenerbahçe’ye yanıt: Hesap verme makamı değiliz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yaptığı 'Hesap zamanı' başlıklı paylaşıma yanıt verdi.

"HESAP VERME MAKAMI DEĞİLİZ"

TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde "hesap zamanı" ifadesiyle yapılan açıklamanın, futbolumuzda ihtiyaç duyduğumuz diyalog ortamına katkı sağlamayacağını özellikle vurgulamak isteriz. Federasyonumuzun bir "hesap verme makamı" değil, Türk futbolundaki sorunları çözme ve gelişimi sağlama yeri olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.