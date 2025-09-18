18 Eylül 2025, Perşembe
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Fenerbahçe'ye yanıt: Hesap verme makamı değiliz

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Fenerbahçe'ye yanıt: Hesap verme makamı değiliz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2025 14:54 Güncelleme: 18.09.2025 14:57
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Fenerbahçe’ye yanıt: Hesap verme makamı değiliz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yaptığı 'Hesap zamanı' başlıklı paylaşıma yanıt verdi. Açıklamada "Federasyonumuzun bir "hesap verme makamı" değil, Türk futbolundaki sorunları çözme ve gelişimi sağlama yeridir" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yaptığı 'Hesap zamanı' başlıklı paylaşıma yanıt verdi.

"HESAP VERME MAKAMI DEĞİLİZ"

TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde "hesap zamanı" ifadesiyle yapılan açıklamanın, futbolumuzda ihtiyaç duyduğumuz diyalog ortamına katkı sağlamayacağını özellikle vurgulamak isteriz. Federasyonumuzun bir "hesap verme makamı" değil, Türk futbolundaki sorunları çözme ve gelişimi sağlama yeri olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Fenerbahçe’ye yanıt: Hesap verme makamı değiliz

"HESAP ZAMANI"

Fenerbahçe sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunarak Ali Koç'un TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyareti öncesi 'Hesap zamanı' ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Fenerbahçe’ye yanıt: Hesap verme makamı değiliz Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Fenerbahçe’ye yanıt: Hesap verme makamı değiliz Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Fenerbahçe’ye yanıt: Hesap verme makamı değiliz

