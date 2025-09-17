Kadıköy'de zorlu randevu! Fenerbahçe'nin rakibi Alanyaspor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında saat 20.00’de Corendon Alanyaspor’u konuk edecek. Fenerbahçe'de yeni transferlerin çoğu statü gereği bu maçta forma giyemeyecek. İşte Domenico Todesco'nun muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde son olarak Trabzonspor'u 1-0'la geçen sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde üst üste 2. galibiyetini almayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin ligde 4 maç sonunda 10 puanı bulunuyor.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, En Nesyri.
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Hwang, Ogundu
STATÜ EKSİKLERİ GETİRDİ
Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında statü nedeniyle önemli isimleri sahada olamayacak.
İlk hafta transferi gerçekleşmemiş isimlerden Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakada statü nedeniyle yer alamayacak.
SEMEDO DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Nelson Semedo, Corendon Alanyaspor maçıyla formasına kavuşacak. Sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakan tecrübeli oyuncu, teknik direktör Tedesco'nun görev vermesi durumunda Corendon Alanyaspor'a karşı forma giyebilecek.
EN FARKLI SKOR 10-3
İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.
Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.
Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.
FENERBAHÇE SON MAĞLUBİYETİNİ EVİNDE YAŞAMIŞTI
Fenerbahçe, ligde Alanyaspor karşısında son mağlubiyetini evinde yaşadı. Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da 2-1 yendi.
Rakibiyle oynadığı son 7 karşılaşmadan 6 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip kaleye 21 gol gönderirken 5 gol yedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kira getirisi en yüksek iller açıklandı: İlk 10'da İstanbul yok! İşte 2025'in en kazançlı şehirleri
- BİM 16-19 Eylül 2025 aktüel kataloğu yayınlandı: Hangi ürünler indirimde? Çay makinesi, saç düzleştirici, valiz, çift taraflı yazı tahtası…
- MSB uzman erbaş alımı şartları ve başvuru ücreti | Sözleşmeli er başvuruları başladı mı, nereden yapılır?
- 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı başlıyor! Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, bilet fiyatları ne kadar?
- 2026-2026 VGM burs başvuruları ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
- Global Firepower 2025 listesi: Orta Doğu’nun en güçlü ve savaşa hazır orduları belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada
- NBA maçları başladı mı, ne zaman? Alperen Şengün’ün maçı hangi gün? 2025-2026 NBA maç takvimi
- 4A-4B-4C'liye maaşa ek 30.000 TL ilave ödeme: Ziraat Bankası, Akbank, Vakıf...
- Bu saatten sonra yemek yemek zehir saçıyor! Uzmanlar uyardı: Ömrü kısaltıyor
- iPhone kullanıcıları dikkat: Apple uyardı! Güncellemeyle birlikte ömrü kısaldı
- BESYO tercihleri ne zaman sona eriyor? 2025-2026 BESYO yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu?
- 12 derece birden düşecek! İstanbul, Ankara, İzmir... Meteoroloji sağanak raporunu paylaştı: Kış resmen döndü