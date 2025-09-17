17 Eylül 2025, Çarşamba
Haberler Fenerbahçe Haberleri Kadıköy'de zorlu randevu! Fenerbahçe'nin rakibi Alanyaspor

Kadıköy'de zorlu randevu! Fenerbahçe'nin rakibi Alanyaspor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 10:30 Güncelleme: 17.09.2025 10:39
ABONE OL
Kadıköy’de zorlu randevu! Fenerbahçe’nin rakibi Alanyaspor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında saat 20.00’de Corendon Alanyaspor’u konuk edecek. Fenerbahçe'de yeni transferlerin çoğu statü gereği bu maçta forma giyemeyecek. İşte Domenico Todesco'nun muhtemel 11'i...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde son olarak Trabzonspor'u 1-0'la geçen sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde üst üste 2. galibiyetini almayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin ligde 4 maç sonunda 10 puanı bulunuyor.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, En Nesyri.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Hwang, Ogundu

Kadıköy’de zorlu randevu! Fenerbahçe’nin rakibi Alanyaspor

4 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almayacak.

Kritik maçta Fenerbahçe'nin son transferleri forma giyemeyecek (AA)Kritik maçta Fenerbahçe'nin son transferleri forma giyemeyecek (AA)

STATÜ EKSİKLERİ GETİRDİ

Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında statü nedeniyle önemli isimleri sahada olamayacak.

İlk hafta transferi gerçekleşmemiş isimlerden Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakada statü nedeniyle yer alamayacak.

SEMEDO DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Nelson Semedo, Corendon Alanyaspor maçıyla formasına kavuşacak. Sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakan tecrübeli oyuncu, teknik direktör Tedesco'nun görev vermesi durumunda Corendon Alanyaspor'a karşı forma giyebilecek.

Nelson Semedo (AA)Nelson Semedo (AA)

EN FARKLI SKOR 10-3

İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.

Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.

Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.

FENERBAHÇE SON MAĞLUBİYETİNİ EVİNDE YAŞAMIŞTI

Fenerbahçe, ligde Alanyaspor karşısında son mağlubiyetini evinde yaşadı. Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da 2-1 yendi.

Rakibiyle oynadığı son 7 karşılaşmadan 6 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip kaleye 21 gol gönderirken 5 gol yedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kadıköy’de zorlu randevu! Fenerbahçe’nin rakibi Alanyaspor Kadıköy’de zorlu randevu! Fenerbahçe’nin rakibi Alanyaspor Kadıköy’de zorlu randevu! Fenerbahçe’nin rakibi Alanyaspor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör