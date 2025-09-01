Fenerbahçe Diego Carlos’u Como’ya kiraladı
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcusu Diego Carlos’un kiralık olarak İtalya ekibi Como’ya transfer olduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos'un kiralık transferi konusunda İtalya'nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego'ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri yer aldı.