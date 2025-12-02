Silivri'de BOTAŞ tesisinde yangın! Ölü ve yaralı var mı? Valilikten açıklama

Giriş Tarihi: 02.12.2025 15:22

Silivri 'de BOTAŞ'a ait doğal gaz depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

(Foto: DHA)

BOTAŞ ekipleri gaz akışını keserken, itfaiye de yangının büyümemesi için müdahalede bulunuyor.

(Foto: DHA)

Tesiste görevli personel tahliye edilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca aktardı.

"TESİS GÜVENLİK AMACIYLA BOŞLATILDI"

Karaca'nın açıklamaları şöyle: "Silivri'de, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait tesisinde yangın ihbarı vardı. Yapılan ihbar üzerine tesis tamamen boşaltıldı. Yangın paniğe neden olurken ihbarın üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Tesis güvenlik amacıyla boşlatıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.30 sıralarında çıkan yangının sebebinin henüz bilinmediği belirtildi.

Açıklamada, "Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir." ifadeleri kullanıldı.