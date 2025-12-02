Silivri'de BOTAŞ tesisinde yangın! Ölü ve yaralı var mı? Valilikten açıklama
Silivri'de, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait doğal gaz depolama tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca aktarırken İstanbul Valiliği ise olayda ölü ve yaralanın olmadığını bildirdi.
Silivri'de BOTAŞ'a ait doğal gaz depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
BOTAŞ ekipleri gaz akışını keserken, itfaiye de yangının büyümemesi için müdahalede bulunuyor.
Tesiste görevli personel tahliye edilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca aktardı.
"TESİS GÜVENLİK AMACIYLA BOŞLATILDI"
Karaca'nın açıklamaları şöyle: "Silivri'de, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait tesisinde yangın ihbarı vardı. Yapılan ihbar üzerine tesis tamamen boşaltıldı. Yangın paniğe neden olurken ihbarın üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Tesis güvenlik amacıyla boşlatıldı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.30 sıralarında çıkan yangının sebebinin henüz bilinmediği belirtildi.
Açıklamada, "Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir." ifadeleri kullanıldı.