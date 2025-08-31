Kanarya Ankara’da kazanmak zorunda! Gençlerbirliği-Fenerbahçe muhtemel 11’ler

31 Ağustos 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 31.08.2025 09:11 Güncelleme: 31.08.2025 09:22
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında bugün saat 19.00’da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. 4 sezonluk aranın ardından Süper Lig’e dönen kırmızı-siyahlılar, bu sezon oynadığı 3 maçta da puan alamadı. Ligde 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlikle 4 puan toplayan sarı-lacivertliler, Mourinho ile yollarını ayırırken bu akşam takımın başında Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle olacak. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de karşılaşacağı Gençlerbirliği ile lig tarihinde 95. kez karşı karşıya gelecek. Ankara ekibi 4 sezonluk aranın ardından evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Gökhan, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Samed, Zuzek, Traore, Göktan, Metehan, Koita.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Çağlar, Brown, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Talisca, Oğuz , En Nesyri.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN HENÜZ PUANI YOK

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00'da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu sezon, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki eleme müsabakaları nedeniyle ligde 2 maça çıkarken, 1 galibiyet, 1 beraberlikle 4 puan topladı. Deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kalan Kanarya, evinde Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Gençlerbirliği ise 3 karşılaşmada henüz puanla tanışamadı. Kırmızı-siyahlılar, Samsunspor ve Gaziantep FK'ya deplasmanda 2-1'lik skorlarla yenilirken, sahasında da Antalyaspor'a 1-0 kaybetti. Fenerbahçe, hafta içinde Benfica deplasmanında mağlup olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenirken, Ankara'da kazanarak moral yakalamak istiyor.

Gençlerbirliği bu maçtan puan alarak hanesine ilk puanları yazdırmak istiyor (AA)Gençlerbirliği bu maçtan puan alarak hanesine ilk puanları yazdırmak istiyor (AA)

SÜPER LİG'DE 95. RANDEVU

Gençlerbirliği, 2021 yılında küme düşmesinin ardından Trendyol 1. Lig'de 4 sezon mücadele etti ve geride bıraktığımız sezonu 2. tamamlayarak doğrudan Süper Lig bileti aldı. Kırmızı-siyahlılar, 1989-2018 yılları arasında 29 sezon kesintisiz yer aldığı Süper Lig'de daha sonra tekrar çıkarak 2 sezon daha mücadele etti. Ankara ekibi, 21 Kasım 2020 tarihinden sonra ilk kez Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki ekip arasında lig tarihinde bugüne kadar 94 maç yapıldı. Sarı-lacivertliler 47 müsabakada galibiyete ulaşırken, kırmızı-siyahlılar 16 maçta hanesine 3 puan yazdırdı. 31 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin 169 golüne, Gençlerbirliği 100 golle karşılık verdi.

Taraflar arasındaki son lig maçı 14 Mart 2021'de Kadıköy'de oynanırken gülen taraf 2-1'lik skorla konuk ekip oldu. Aynı sezon Ankara Eryaman Stadyumu'ndaki maç ise Fenerbahçe'nin 5-1'lik galibiyetiyle tamamlandı.

Fenerbahçe Ankara'da kazanmak zorunda (AA)Fenerbahçe Ankara'da kazanmak zorunda (AA)

SON 10 MAÇ

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanan son 10 maçta sarı-lacivertliler, 7 kez kazandı. Kırmızı-siyahlılar son lig maçında 3 puana ulaşırken, 2 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Rekabette Ankara'da oynanan son 10 lig maçında ise Fenerbahçe 6, Gençlerbirliği 2 galibiyet elde etti. 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı. Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.
İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, 1992-1993'te ise Gençlerbirliği 4-3'lük galibiyetlerle sahadan ayrıldı. Fenerbahçe'nin evinde 2011-2012 sezonundaki 6-1 ve 2019-2020 sezonunda 5-2'lik skorlu galibiyetler en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

Sarı lacivertlilerde Mourinho ile yollar ayrıldı (İHA)Sarı lacivertlilerde Mourinho ile yollar ayrıldı (İHA)

JOSE MOURİNHO'SUZ İLK MAÇ

Sarı-lacivertli kulüp yönetimi aldığı karar doğrultusunda Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Portekizli teknik adam dün yapılan antrenmanda yer almazken, takım bugün akşam saatlerinde Ankara'ya hareket edecek. Gençlerbirliği karşısına takımın başında Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle çıkacak. Göle, 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında farklı dönemlerde geçici teknik direktör olarak maça çıkan isim oldu.

ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.

Fenerbahçe’nin Avrupa maç programı belli olduFenerbahçe’nin Avrupa maç programı belli oldu FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

