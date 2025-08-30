Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki maç programı belli oldu

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi fikstürü açıklandı (Ahaber.com.tr arşiv)

Fenerbahçe, grup aşamasındaki ilk maçına 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Dinamo Zagreb karşısında çıkacak. Grup aşamasının son karşılaşmasını ise 29 Ocak 2026 tarihinde, yine deplasmanda FCSB ile oynayacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü şöyle:

24 Eylül: Dinamo Zagreb (D)

2 Ekim: Nice

23 Ekim: Stuttgart

6 Kasım: Viktoria Plzen (D)

27 Kasım: Ferencvaros

11 Aralık: Brann (D)

22 Ocak: Aston Villa

29 Ocak: FCSB (D)