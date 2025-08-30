Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki maç programı belli oldu

30 Ağustos 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 30.08.2025 22:20 Güncelleme: 30.08.2025 22:20
UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Fenerbahçe’nin lig aşaması maç programı belli oldu.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna katılma hakkı elde etmişti.

Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyerek adını play-off turuna yazmıştı (AA)Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyerek adını play-off turuna yazmıştı (AA)

Bu turda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaşan sarı-lacivertliler, toplamda 6-4'lük skorla rakibini eleyerek play-off turuna yükseldi.

Play-off turunda Portekiz'in güçlü ekiplerinden Benfica ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda yediği tek golle sahadan mağlup ayrıldı ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Fenerbahçe, Benfica'ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek (AA)Fenerbahçe, Benfica'ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek (AA)

Monako'da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler; Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) ile aynı gruba düştü.

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi fikstürü açıklandı (Ahaber.com.tr arşiv)Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi fikstürü açıklandı (Ahaber.com.tr arşiv)

Fenerbahçe, grup aşamasındaki ilk maçına 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Dinamo Zagreb karşısında çıkacak. Grup aşamasının son karşılaşmasını ise 29 Ocak 2026 tarihinde, yine deplasmanda FCSB ile oynayacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü şöyle:

24 Eylül: Dinamo Zagreb (D)

2 Ekim: Nice

23 Ekim: Stuttgart

6 Kasım: Viktoria Plzen (D)

27 Kasım: Ferencvaros

11 Aralık: Brann (D)

22 Ocak: Aston Villa

29 Ocak: FCSB (D)

