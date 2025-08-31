Fenerbahçe gol oldu yağdı! Ankara'da Nesyri şov
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Faslı yıldız oyuncusunun yıldızlaşarak iki gol attığı maçta 3-1 kazanan Fenerbahçe, milli araya galibiyetle girdi. İşte maçta yaşananlar.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ile karşılaştı. Faslı yıldız oyuncusunun yıldızlaşarak iki gol attığı maçta 3-1 kazanan Fenerbahçe, milli araya galibiyetle girdi.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...
İLK YARI
14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın ortasında arka direkte Nene'nin yaptığı dokunuşla Pereira'ya çarpan top ağlarla buluştu. 0-1
19. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Talisca'nın çizgi üzerindeki şutunu kaleci Gökhan Akkan, kornere çeldi.
31. dakikada sol kanattan Nene'nin sonrası penaltı noktasına doğru pasında En-Nesyri'nin şutunda top yandan dışarı çıktı.
35. dakikada Archie Brown'ın sol kanattan ortasında kale önünde En-Nesyri'nin şutunda top filelerle buluştu. 0-2
40. dakikada ceza sahası içerisinde Oğuz Aydın'ın içeriye çevirdiği topa Edson Alvarez'in şutunda direk dibinde En-Nesyri meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3
43. dakikada gelişen atakta ceza sahası yayı üzerine yönelen İrfan Can Kahveci'nin şutunda top az farkla üstten auta gitti.
İKİNCİ YARI
51. dakikada sol kanatta topla buluşan Archie Brown'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı şut sonrası top direğin dibinden auta çıktı.
57. dakikada ceza sahası içerisine gönderilen pas sonrası topla buluşan Oğulcan Ülgün'ün şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
64. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası içerisinde iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
90+ Maçın hakemi son düdüğü çaldı. Maç sonucu: Gençlerbirliği 1- 3 Fenerbahçe
Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, milli araya galibiyetle girdi.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Gökhan, Pedro, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Kyabou, Metehan, Traore, Göktan, Koita
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Çağlar, Brown, Alverez, Oğuz, Fred, İrfan Can Kahveci, Nene, Talisca
JOSE MOURİNHO'SUZ İLK MAÇ
Sarı-lacivertli kulüp yönetimi aldığı karar doğrultusunda Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Portekizli teknik adam dün yapılan antrenmanda yer almazken, takım bugün akşam saatlerinde Ankara'ya hareket edecek. Gençlerbirliği karşısına takımın başında Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle çıkacak. Göle, 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında farklı dönemlerde geçici teknik direktör olarak maça çıkan isim oldu.
EN-NESYRİ, LİGDE PERDEYİ AÇTI
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu En-Nesyri, bu sezon Süper Lig'deki ilk gollerini Ankara'da attı. Geçen sezon Süper Lig'de 20 gol atan Youssef En-Nesyri, bu sezon ise ligde rakip fileleri ilk kez Ankara'da havalandırdı. En-Nesyri, Gençlerbirliği karşısında topu iki kez ağlara gönderdi.
CENGİZ ÜNDER 7 AY SONRA YENİDEN SAHADA
Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder, 7 ay sonra resmi bir maçta sarı-lacivertli formayı giydi. Geçen sezonun devre arasında ABD'nin Los Angeles takımına kiralanan Cengiz Ünder, bu sezon Jose Mourinho'dan formayı alamamıştı. Sarı-lacivertli formayı sonra olarak 30 Ocak'ta UEFA Avrupa Ligi maçında Midtjylland karşısında giyen Cengiz, 7 ay sonra tekrar Fenerbahçe için resmi bir maçta ter döktü.
TARAFTARDAN İSTİFA SESLERİ
Fenerbahçe taraftarı, kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın son bölümünde "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı.
GENÇLERBİRLİĞİ PUANA HASRET
Süper Lig'e 4 yıl sonra geri dönen Gençlerbirliği, ilk 4 haftada puan alamadı. Samsunspor, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarının ardından Fenerbahçe karşısında da puan alamayan kırmızı-siyahlılar, ligde son sırada bulunuyor.
"AGRESİF İSTEĞİMİZ VE COŞKUMUZ DÜŞÜKTÜ"
Mücadelenin ilk yarısında maçın içine giremediklerini ifade eden Eroğlu, "Agresif isteğimiz ve coşkumuz düşüktü. Rakibin pas yapmasına izin verdik ki bireysel bir hata yüzünden kalemizde golü gördük. Duran top organizasyonundan golü bulabilirdik. Beraberlik golü gelmiş olsaydı olay farklı bir duruma geçebilirdi ama bunu başaramadık. Yine de çok basit hatalardan yediğimiz kolilerle 3-0 geriye düştük. Maç kaybedebilirsin ama mücadele etmen gerekiyor. Bir savaş vermen gerekiyor. Taktiksel anlamda da organize olman gerekiyor. 2'nci yarı hamlemizi savunma anlamında değil hücum anlamında yaptık ki 3-0'dan skoru korumaya değil formasyon anlamında da değişikliğe gittik. Ön alan baskısına çıktık. Topa sahip olduğumuz bir dönem vardı. 8'e yakın şut girişimimiz vardı. Belki tercih anlamında doğru yapsaydık 3-2'ye getirebilirdik. Futbol 90 dakikalık bir oyun. Hamlelerimize son bölümde yine Niang'ı dahil ettik. Ön tarafı baskıya çıkarttık. Rakibin kadrosunun güçlü olması, antrenör değişikliği, diğer oyuncuların da görev alması onlar için avantaj. Birkaç transferle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Milli ara bizim için önemli. Bundan sonra hem oyun anlamında hem skor anlamında ligin yeniden başlayacak" diye konuştu.
"İLERİDE ÇOK DAHA İYİ BİR FENERBAHÇE İZLEYECEĞİMİZE İNANIYORUM"
Takım olarak yoğun bir dönemden çıktıklarını kaydeden Göle, 3 günde bir maç oynadıklarını söyleyerek, "Yolculuklarımız oluyor. Kısa, jenerasyonla geçen antrenmanlarımız oluyor. Toparlanması zor oluyor. Bugün özellikle ilk yarı mücadelelerinden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum ama genel anlamda da tebrik etmek gerekiyor. Çünkü oyunu tutabilmek, böyle yorgunlukla savaşabilmek bazen kolay olmuyor. 2'nci yarı zorluklar yaşadık ama iyi tarafına baktığımız zaman bazı değişikliklere gittik. Çok küçük zamanımız olmasına rağmen baskılı savunma aksiyonları, agresif baskı istedik. En önemlisi topa sahip olmayı istedik. Bunu da oyuncularımın ilk yarı çok iyi gerçekleştirdiklerini düşünüyorum. 2'nci yarıdaki düşüşün sebebini de buna bağlıyorum. İleride çok daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğimize inanıyorum" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik illüzyon testi: 12 saniyede 2 kedi arasındaki 3 farkı bulabilir misin?
- Mandıra Filozofu nerede çekildi, konusu nedir? Mandıra Filozofu oyuncu kadrosunda kimler var?
- Filenin Sultanları çeyrek final yolunda! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
- EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | TEFE-ÜFE zam oranları belli oldu mu: Konut, iş yeri kiraları yüzde kaç artacak?
- 19 yıl sonra yolları kesişti! Oyuncu Ezgi Şenler çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile dünyaevine girdi
- Veteriner açıkladı: İşte evcil hayvan olarak beslenebilecek en iyi 5 köpek ırkı
- Üniversiteler hangi tarihte açılacak, ilk ders ne zaman? 2025-2026 akademik takvim ve ders başlangıç günleri
- 2025 YKS EK TERCİH ne zaman, bugün başlar mı? YKS ek tercih ücreti ne kadar, nereden yatırılacak?
- Üniversite Kayıt Tarihleri 2025 | Üniversitelere e-kayıt ne zaman, nasıl yapılacak? Gerekli belgeler neler? Adım adım anlatım
- HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar sürüyor: O saatlere dikkat | 31 Ağustos - 4 Eylül 2025
- Diyanet Üç Aylar Takvimi: Recep, Şaban ve Ramazan ayları ne zaman başlıyor ve bitiyor?
- Açıköğretim üniversite kayıt takvimi 2025-2026 | AÖF, ATA AÖF, AUZEF kayıtları zaman, nereden yapılır?