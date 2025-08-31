Fenerbahçe gol oldu yağdı! Ankara’da Nesyri şov

FOTOĞRAF (AA)

EN-NESYRİ, LİGDE PERDEYİ AÇTI

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu En-Nesyri, bu sezon Süper Lig'deki ilk gollerini Ankara'da attı. Geçen sezon Süper Lig'de 20 gol atan Youssef En-Nesyri, bu sezon ise ligde rakip fileleri ilk kez Ankara'da havalandırdı. En-Nesyri, Gençlerbirliği karşısında topu iki kez ağlara gönderdi.

CENGİZ ÜNDER 7 AY SONRA YENİDEN SAHADA

Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder, 7 ay sonra resmi bir maçta sarı-lacivertli formayı giydi. Geçen sezonun devre arasında ABD'nin Los Angeles takımına kiralanan Cengiz Ünder, bu sezon Jose Mourinho'dan formayı alamamıştı. Sarı-lacivertli formayı sonra olarak 30 Ocak'ta UEFA Avrupa Ligi maçında Midtjylland karşısında giyen Cengiz, 7 ay sonra tekrar Fenerbahçe için resmi bir maçta ter döktü.

TARAFTARDAN İSTİFA SESLERİ

Fenerbahçe taraftarı, kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın son bölümünde "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı.

GENÇLERBİRLİĞİ PUANA HASRET

Süper Lig'e 4 yıl sonra geri dönen Gençlerbirliği, ilk 4 haftada puan alamadı. Samsunspor, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarının ardından Fenerbahçe karşısında da puan alamayan kırmızı-siyahlılar, ligde son sırada bulunuyor.