18 Ağustos 2025, Pazartesi
Haberler Fenerbahçe Haberleri Mourinho'nun Benfica karşılaşmalarında dikkat çeken istatistik

Mourinho'nun Benfica karşılaşmalarında dikkat çeken istatistik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 18.08.2025 10:35
ABONE OL
Mourinho’nun Benfica karşılaşmalarında dikkat çeken istatistik

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in Benfica ekibi ile karşılaşacak. Kritik karşılaşma öncesi dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin hocası Mourinho'nun Benfica ile karşılaştığı 9 karşılaşmada üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyerinde Benfica'ya rakip olduğu 9 maçın 6'sını kazanırken, 2 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı. Mourinho, Benfica'ya sadece 1 kez kaybetti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin bu eşleşmedeki en büyük kozu ise Teknik Direktör Jose Mourinho. Deneyimli teknik adam; Leiria, Porto ve Manchester United'ın başında Portekiz ekibine karşı 9 kez kulübede yer aldı. Bu müsabakalarda Mourinho'nun takımları 6 galibiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı. Mourinho, rakibine karşı tek mağlubiyetini 16 Mayıs 2004'te Portekiz Kupası (Taça de Portugal) finalinde yaşadı.

Jose Mourinho, Porto ile 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Benfica'nın önünde ligi şampiyonlukla tamamladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mourinho’nun Benfica karşılaşmalarında dikkat çeken istatistik Mourinho’nun Benfica karşılaşmalarında dikkat çeken istatistik Mourinho’nun Benfica karşılaşmalarında dikkat çeken istatistik
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör