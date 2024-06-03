Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'dan çarpıcı sözler: Sesimi yükseltmem gerekirse...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho için görkemli bir imza töreni düzenledi. Kendisini 2+1 yıllığına sarı lacivertli kulübe bağlayan imzayı atan Portekizli teknik adam basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mourinho Türkiye ligini daha önceden takip ettiğini ifade ederken "Eğer Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için bir duruş göstermem gerekir ve sesimi yükseltmem gerekirse bunu 2 kere düşünmem." ifadelerini kullandı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek tüm dünyada yankı uyandırdı.
Ülker Stadı'nda görkemli bir imza töreni düzenlenen Portekizli teknik adam, kendisini 2+1 yıllığına sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza attı.
İmza töreninde konuşan Jose Mourinho, "Benim için tek önemli şey Fenerbahçe'nin başarısı. Bu forma artık benim derim gibi. Sizin hayalleriniz artık benim hayallerim" diyerek, Fenerbahçe taraftarını şimdiden heyecanlandırdı.
Fenerbahçe, imza töreninin ardından Jose Mourinho için basın toplantısı düzenliyor.
İşte Portekizli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar:
"FENERBAHÇE'NİN HOCASIYIM"
"Öncelikle kısa bir giriş yapmak istiyorum. Dün buraya gelen tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. İkinci olarak şunu söylemek istiyorum. Ben aslında başkana ortada oturmasını, benim onun yerinde oturmamı istiyordum. Eskiden "Ben Mourinho'yum" diye şaka yapardım ama şimdi ben kendimi "Fenerbahçe'nin hocasıyım" diye adlandırıyorum çünkü böyle olmak istiyorum.
"İSTİKRAR GÖRMEK İSTİYORUM"
Benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Branco idi. Bunun sonucu olarak benimle ilk iletişime geçen kişi Ali Koç oldu. Benim ilgimi tetikleyen ilk şey bu oldu. Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. Ben isimlerden ziyade projeyi görmek istiyorum. İstikrar görmek istiyorum. Biz sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Takımı geliştirmek için profiller konuştuk, isimler üzerinde konuşmadık. Eski takımımı Roma'ya karşı hiçbir ilgim yok. Şu anda duygusal davranma zamanı değil, sakin bir şekilde işimizi yapmalıyız.
"AZİZ YILDIRIM İLE GÖRÜŞMEM OLDU AMA İZİN ALMADIM"
Ben serbest durumda bir teknik direktördüm. Kimseye sormama gerek yok. Benim ailem var, onlara danışırım, sevdiğim insalara ve menajerime danışırım. Ben kimseden izin almam. Tabii ki saklamayacağım Aziz Yıldırım ile bir görüşmem oldu ama Fenerbahçe'ye gelmek için bir izin almadım.
"ALİ KOÇ VE BRANCO'NUN PROJESİ İÇİN BURAYA İMZA ATTIM"
2 yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Şu anda ben başkanımız Ali Koç, sportif direktörümüz Mario Branco buradayken sözleşme imzaladım. Bana sunulan proje çok önemliydi. Ben dünyada büyük takımlarda çalıştım ama burada gördüğüm tesisler çok iyi. Oyuncularımızın büyük bir yüzdesi EURO 2024'te olacak. Bizim 2 hafta sonra çalışmalara başlamamız gerekiyor. Ben Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve taraftar için her şeyimi vereceğim çünkü bu kulübün ruhu onlar. Az önce de dediğim gibi ben Ali Koç ve Mario Branco'nun sunduğu proje için buraya imza attım.
"TÜRKİYE LİGİNİ TAKİP EDİYORDUM"
Portekiz'de Türkiye ligi maçları canlı veriliyor. Fenerbahçe ile iletişime geçmeden önce de Türkiye ligini takip ediyorum. Gittiğim yerde ilgi çekerim. Şu anda bu lig Avrupa'da daha da izlenecektir. Ben buraya Türk futbolu için çalışmaya geldim ama ben temelde buraya Fenerbahçe için geldim. Eğer Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için bir duruş göstermem gerekir ve sesimi yükseltmem gerekirse bunu 2 kere düşünmem.
"İSMAİL KARTAL'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Şunu fark ettim burada soru sormak çok uzun. Daha kısa sorular sormalısınız. Öncelikle İsmail Kartal'a teşekkür ediyor, kariyerinin kalan kısmı için en iyisini diliyorum. Geçtiğimiz sezon için yorum yapmam doğru olmaz. Ben oyuncularımın bana güvenmesini istiyorum. Onlarla direkt olurum. Takımı tanımak için biraz ihtiyacım var. Yeni sezon 22-23 Haziran gibi başlayacağız. 4 haftalık bir hazırlık süremiz olacak. Kısa sürede bir şeyleri değiştirmek mümkün değil. Ben İsmail Kartal'dan farklı bir hocayım. Herkesin kendine has özellikleri var. Fenerbahçeli taraftarların rüyalarını gerçekleştirebilmek için çok güçlü bir takım kuracağız.
"ANA HEDEFİMİZ SÜPER LİG'İ KAZANMAK"
Sıfır söz veriyorum ama şunun sözünü veriyorum; kulübe karşı bağlılık, tutku, taraftarlara karşı empati. Bu forma artık benim derim. Bu benim mentalitemi gösteren bir söylem. Tabii ki ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. Diğer takıma da saygı duyuyoruz ama bunun için savaşacağız. İnsanlar büyük düşünüyorlar, ben Avrupa'da 6 final oynadım ve 5'ini kazandım ama adım adım gitmemiz gerekiyor. Play-off'lar bizim için kolay olmayacak. Belki bunu söylemem doğru olmayacak ama umarım EURO 2024'e katılan oyuncularımız erkenden geri dönerler ve bize katılırlar. Avrupa Ligi'ne katılmak size daha fazla şeyler hayal ettirebiliyor ama bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak.
"TARAFTARIN HAYALİNİ BİLİYORUM"
Bana sunulan belge doğru, genelde teknik direktörler kulüplere sunum yapar. Bu kez tersi oldu. Fenerbahçe'nin kitlesini biliyorum. Manchester United ile Fenerbahçe'ye karşı oynadım. Bana sunulan proje beni etkiledi. İkinci kısım ise hırs. Evim Londra'da, Premier Lig'de bir takımla Avrupa Ligi'ne gitmek midir hırs? İtalya'yı seviyorum, orada Avrupa'da başarı yakalamak mıdır hırs? Benim için hırs her maçı kazanmaktır. Fenerbahçe'nin gerçeği bu. Taraftarların hayalini biliyorum. İmkanım olsa yarın idmana, hafta sonu maça çıkarım. Bana olan ilgi beni etkiledi, şimdi benim bir şeyler gösterme zamanım.
Bir takımın 99 puan alması, diğer takımın 102 puan alması iyi bir şey değil. Diğer takımlarla olan bu fark iyi değil. Umarım lig önümüzdeki sene daha dengeli olur. Bu ligin gelişmesi herkes için iyidir.
"DYBALA VE LUKAKU'YU İSTEMİYORUM"
Şunu belirtmeliyim ki takımdan ayrılacak ve takıma katılacak oyuncularla ilgili saygılı ve dürüst olmanız gerekir. Futbolcular bunu basından öğrenmemeli. Bizim de oyunculara karşı açık olmamız gerekiyor. Transferi bittikten sonra öğrenmelisiniz. Bu kesinleştikten sonra öğrenmelisiniz. Dybala'yı Lukaku'yu istediğime dair dedikodular duyuyuyorum. Bu oyuncuları istemiyorum.
Benim imaj haklarım benimle ilgili. Ben, Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Kulübümün benim katılmamı istediği her türlü iş birliğinin içinde yer alacağım. Kulüp için her şeyi yaparım. Kulübüme ekstra bir gelir yaratacaksa her şeyi yaparım. Ben artık Jose Mourinho değilim, Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm.
"ARDA GÜLER'İ İSTERİM"
Arda Güler gelmek isterse neden olmasın. Real Madrid gibi bir takımda oynuyorsanız ve genç bir oyuncuysanız geri gelmek istemezsiniz. Kulübünü gerçekten seviyorsa ve geri gelmek istiyorsa maaşının yüzde 75'ini de Real Madrid ödeyecekse gelmesini isteriz.
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