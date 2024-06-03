Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho’dan çarpıcı sözler: Sesimi yükseltmem gerekirse...

"ANA HEDEFİMİZ SÜPER LİG'İ KAZANMAK"

Sıfır söz veriyorum ama şunun sözünü veriyorum; kulübe karşı bağlılık, tutku, taraftarlara karşı empati. Bu forma artık benim derim. Bu benim mentalitemi gösteren bir söylem. Tabii ki ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. Diğer takıma da saygı duyuyoruz ama bunun için savaşacağız. İnsanlar büyük düşünüyorlar, ben Avrupa'da 6 final oynadım ve 5'ini kazandım ama adım adım gitmemiz gerekiyor. Play-off'lar bizim için kolay olmayacak. Belki bunu söylemem doğru olmayacak ama umarım EURO 2024'e katılan oyuncularımız erkenden geri dönerler ve bize katılırlar. Avrupa Ligi'ne katılmak size daha fazla şeyler hayal ettirebiliyor ama bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak.

"TARAFTARIN HAYALİNİ BİLİYORUM"

Bana sunulan belge doğru, genelde teknik direktörler kulüplere sunum yapar. Bu kez tersi oldu. Fenerbahçe'nin kitlesini biliyorum. Manchester United ile Fenerbahçe'ye karşı oynadım. Bana sunulan proje beni etkiledi. İkinci kısım ise hırs. Evim Londra'da, Premier Lig'de bir takımla Avrupa Ligi'ne gitmek midir hırs? İtalya'yı seviyorum, orada Avrupa'da başarı yakalamak mıdır hırs? Benim için hırs her maçı kazanmaktır. Fenerbahçe'nin gerçeği bu. Taraftarların hayalini biliyorum. İmkanım olsa yarın idmana, hafta sonu maça çıkarım. Bana olan ilgi beni etkiledi, şimdi benim bir şeyler gösterme zamanım.

Bir takımın 99 puan alması, diğer takımın 102 puan alması iyi bir şey değil. Diğer takımlarla olan bu fark iyi değil. Umarım lig önümüzdeki sene daha dengeli olur. Bu ligin gelişmesi herkes için iyidir.