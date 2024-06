Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho’dan çarpıcı sözler: Sesimi yükseltmem gerekirse...

"DYBALA VE LUKAKU'YU İSTEMİYORUM"

Şunu belirtmeliyim ki takımdan ayrılacak ve takıma katılacak oyuncularla ilgili saygılı ve dürüst olmanız gerekir. Futbolcular bunu basından öğrenmemeli. Bizim de oyunculara karşı açık olmamız gerekiyor. Transferi bittikten sonra öğrenmelisiniz. Bu kesinleştikten sonra öğrenmelisiniz. Dybala'yı Lukaku'yu istediğime dair dedikodular duyuyuyorum. Bu oyuncuları istemiyorum.

Benim imaj haklarım benimle ilgili. Ben, Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Kulübümün benim katılmamı istediği her türlü iş birliğinin içinde yer alacağım. Kulüp için her şeyi yaparım. Kulübüme ekstra bir gelir yaratacaksa her şeyi yaparım. Ben artık Jose Mourinho değilim, Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm.

"ARDA GÜLER'İ İSTERİM"

Arda Güler gelmek isterse neden olmasın. Real Madrid gibi bir takımda oynuyorsanız ve genç bir oyuncuysanız geri gelmek istemezsiniz. Kulübünü gerçekten seviyorsa ve geri gelmek istiyorsa maaşının yüzde 75'ini de Real Madrid ödeyecekse gelmesini isteriz.