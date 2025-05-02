CANLI | Enerjinin geleceği Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde belirleniyor! Turkuvaz Medya ev sahipliğinde dev buluşma
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Turkuvaz Medya’nın ev sahipliği yaptığı İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi başladı. Dünyanın izleyeceği zirvede Enerji ve doğal kaynaklar alanında dünyanın önde gelen isimleri bir araya geldi. 9 ülkeden 10 bakanın katıldığı zirvede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın moderatörlüğünde bakanlar özel oturumu gerçekleştirilirken, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Abu- Heisa'dan Türk yatırımcılara çağrı geldi. Abu-Heisa, "Yatırım için ülkemize bekliyoruz. Yatırım fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Madencilikte büyük fırsatlar var." dedi.
Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya'nın enerji kaynaklarının Avrupa'ya sevkiyatında önemli rol üstlenen Türkiye, kilit rol oynayarak dünyanın dört bir tarafında yeni işbirliklerinin temelini atıyor.
Turkuvaz Medya Grubu'nun ev sahipliğinde bugün düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (INRES 2025), enerji ve doğal kaynaklar alanında dünyanın önde gelen isimlerini İstanbul'da bir araya getiriyor. Zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da katılım sağlayacak.
Ahaber.com.tr enerjinin kalbinin attığı dev organizasyona ilişkin detayları canlı aktarıyor.
NİJER'E YATIRIMCI ÇEKEBİLMEK İÇİN NE GİBİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR?
Bakan Alparslan Bayraktar, Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi'ye ülkelerine yatırımcı çekebilmek için ne gibi çalışmalar yapıldığını sordu.
Abarchi'ye Bakan Bayraktar'ın sorusuna yanıt olarak şu cevabı verdi:
İlk olarak şunu not etmek gerekir. Tabi ki bu panelde Afrika kıtasına yer veridğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü 6 panelist arasından 3 panelist Afrika'dan geliyor. Bu da Afrika'nın kilit rolünü ortaya koyuyor. Mineral ve enerji kaynakları konusunda tüm yatırımcıları ülkemize çekmeyi tabi ki istiyoruz. Ancak birçok noktaya işaret ediliyor ve şartlar şu veya bu ülkede yabancı ülkede yabancı yatırımcıları çekmek için yeterli değil deniliyor. Güvenlik öne sürülüyor. Aslnda güvenlik dediğimiz zaman aslında bu konularda şikayette bulunanlar Afrika kıtasında güvenlik sorununu yaşatıyorlar.
Afrika'da silah üreticisi yok. Dışarıdan Afrika'ya ithal edilen bir istikrarsızlık politikası sürülmüş. Afrika'nın bunu değiştirmesi lazım. Bizler dünyada ekonomik büyümeyi ya da Afrika'nın gelişmişliğini ayrı tutamayız. Afrika'nın doğal kaynaklarına ihtiyaç var. Aslında güvensizlik yapay şekilde yaratılıyor. Yine altyapı eksikliği deniliyor. Oysaki bugün tüm enerji kaynakları Afrika'da diğer kıtalara göre daha fazla mevcut. Gerek jeotermik, gerek güneş, gerek rüzgar enerjisi. Altyapı yetersizliğinde ise bir dönüştürmek gerekiyor. Altyapıyı inşa etmek mümkün. Dolayısıyla biz bu enerji geçişini hayata geçirmek istiyorsak, o zaman yerelde ilk önce ekonomik büyümenin olması gerekiyor. Bunun adil şekilde olması gerekiyor. Oradaki toplulukların hakkı korunarak yapılması gerekiyor. Bu sağlandıktan sonra madencilik faaliyetleri daha da geliştirilebilir.
Tabi ki bu kaynaklara ilgi duyan ülkeler de madencilik alanında zengin ülkelere destek de sağlamalıdır. Aslında altyapı alanında her şey mevcut Afrika ülkelerinde. Hukuki çerçeve de normlar da mevcut. Tüm yabancı yatırımcıların yatırımlarını korumak ve teminat altına almak için. Çok gelişmiş ülkelere yatırım yapmak aslında daha güvensiz. Siyasi sebeplerden dolayı bu yatırımlar dondurulabiliyor. Esas orada güvenlik sorunu var. 3-4 milyar dolar yatırım yapacaksınız ancak sonra jeopolitik sebeplerden dolayı paranıza el konulacak. Dediğim gibi bizim ülkemizde bir sorun yoktur. Yatırımları çekmek istiyoruz.
TÜRK YATIRIMCILARA ÇAĞRI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından gerçekleştirilen oturumda ikinci tura geçildi. Bakan Bayraktar "Şimdi ikinci tura geçmek istiyorum. Yine Libya'ya döneceğim. Biliyoruz ki online olarak da buradaki toplantıyı takip eden çok sayıda katılımcı var. Yatırımcılara ne mesaj vermek istersiniz? Libya pazarına girmek isteyen yatırımcılara neler söylemek istersiniz?" sorusunu sordu.
"PETROLLE İLGİLİ SAVAŞA BENZİYOR"
Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Abu- Heisa, nadir toprak elementleri konusunda rekabetin söz konusu olduğunu vurgularken, "Ben de önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Dünyada madenlerin bulunması ile ilgili bir rekabet söz konusu. Özellikle nadir toprak elementleri konusunda. Bu daha önceki dönemdeki petrolle ilgili savaşa benziyor. O zaman yaşananları yaşamamak istiyoruz." dedi.
"LİBYA'DA ÖYLE BÖLGELER VAR Kİ ARAŞTIRMA YAPILABİLİR"
Ahmed Abu- Heisa, Libya'da araştırma yapılacak çok bölge olduğunun altını çizerken, "Dünya ve arama sistemleri değişti. Önceden bir tekel vardı ancak artık bir tekeli kabul etmek söz konusu değil. Uluslararası şirketler birlikte çalışmayı tercih ediyorlar. Ben çok kısa süre önce Riyad'da bir ziyaretteydim. Suudi Arabistan'da madencilikte önemli yatırımlar yapılıyor ve başını çekiyor. Libya'da öyle bölgeler var ki araştırma yapılabilir." ifadelerini kullandı.
Ahmed Abu- Heisa, Bakan Bayraktar'ın yatırımcılarla ilgili sorusuna ise "Sizin bana sorduğunuz yabancı yatırımcının Libya'ya çekilmesiydi. Bizim yatırım mevzuatımız son derece esnek ve örneklerinin ilerisinde bir mevzuat. Yabancı yatırımcı ve Libyalı yatırımcı eşit muamele görüyor. Biz madencilikte bir ulusal ajansımız var ve bu alanda yapılan yatırımcıları bir araya getiriyor. Çeşitli madencilik programımız var. Jeolojik haritaları yeniden gözden geçiriyoruz. Çünkü 40 yıl önce yapılan haritalar. Yeni keşfedilen madenler var. Yeni teknolojiler var. Bizim büyük bir madencilik haritamız var. Bu haritada 30'dan fazla metal ve minerali görmek mümkün. Ama önemli olan yatırım ve yatırım programları. Bu programlarda bazı kriterlerin yerinde olması lazım. Örneğin güvenlik, idari ve siyasi istikrar gibi kriterler önemli. Libya istikrar konusunda her gün çalışma yapıyor. Dolayısıyla yabancı şirketlerin Libya'da madencilik alanında yatırım yaptığını görüyoruz artık. Ya da inşaat alanında da pek çok şirket büyük fabrikalar kurmaya başladılar. Üretim kapasitesi milyonlarca tonu bulan tesisler açtılar." cevabını verdi.
Kuzey Afrika'nın en büyük madencilik ajansının kendilerine ait olduğunu belirten Ahmed Abu- Heisa, "Tesislerimiz üretimi Libya pazarına sağlıyor aynı zamanda Avrupa'ya da ihraç ediyor. Görüyoruz ki 250 bin ton demir ihraç etmişiz. Bu senenin ilk çeyreğinden rakamlar bunlar. Kömürle ilgili de önemli adımlar atılıyor. Şirketlerin önümüzdeki 5 yıl için büyüme planları oldukça iddiaları. İlk aşamada 5 milyar dolarlık bir değeri olacağını düşünüyoruz demir ve çelik sektörünün. Demir çelik ajansıyla beraber İtalyan şirketlerinden biriyle 1 milyar euroluk bir sözleşme imzalandı. Neredeyse eşit bir ortaklık oluşturuldu. Madencilikte iş birliğine açığız. Libya'nın konumu da son derece stratejiktir. Libya Akdeniz'de Avrupa ve Afrika arasında bir kapı görevi görmektedir." şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ"
Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Boglarka ülkelerinde fazla kaynaklarının olmadığını belirtirken, "Öncelikle davet ettiğiniz ve bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Macaristan, Avrupa'nın kalbinde tam ortasında. Bizim doğrudan denize bir bağlantımız yok. Bizim bu bölgede doğal kaynak olarak çok fazla kaynağımız yok. Ama Macaristan'da enerji güvenliği o yüzden çok önemli. Enerjinin sürdürülebilir bir şekilde ithal edilmesi çok önemli. Biz enerji güvenliğimizi ve devamlılığımızı artırmak istiyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi bizim uluslararası ilişkilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bölgenin kalkınması içerisinde yer almamız gerekiyor. Son 10-15 yıllık süreçte bize geçmişten gelen kısıtlamaları aşmaya çalıştık. Macaristan hükümeti de bu anlamda yurt içi üretimi, maden çıkarma çabalarını destekledi. Yeni bir program başlatıldı 2013 yılında. Bunun sonucu olarak bazı çıkarımlar elde etmeye başladık. Geçen yıl Macaristan'ın petrol üretimi rekor kırdı, gaz üretimi de anlamlı bir artış gerçekleştirdi." dedi.
Türkiye ile iş birliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Boglarka, "Az önce de söylediğim gibi biz şuna inanıyoruz. Bir takım işbirliklerimiz var ama küresel iş birliği kurmadığımız müddetçe hedeflerimize ulaşmamız çok zor. Hedeflerimize ulaşmak için Türkiye ile iş birliği çok önemli. TPAO ve MOL bir anlaşma imzaladı. Birlikte çalışarak ortak girişim teşebbüsü kuracaklarını tespit etmiş oldular. Macaristan sınırları içinde petrol ve maden arama çalışmaları yapacaklar. " şeklinde konuştu.
Boglarka, Macaristan'da enerji arzının çok önemli olduğunu söylerken, "Macaristan Alman otomobil üreticilerinin 3 büyük üreticinin, AUDI, BMW ve Mercedes'in üretim tesislerinin bulunduğu bir ülke. O yüzden ülkemizde enerji arzı çok önemli. Otomobil üreticileri, büyük markalar hem teknolojileri getiriyorlar hem de istihdam sağlıyorlar. Macaristan için önemli bir konu bu. Biz göreve gelirken, biz 1 milyon istihdam yaratacağız dedik. O zaman bu kamuoyunda "inanmazlığa" yol açtı. Bunu duyan hiç kimse inanmadı. Ama biz buna son derece yüksek bir taahhütle bağlıyız. Bunu başarabileceğimizi düşünüyoruz. Özellikle otomobilde bataryaya ve batarya üretimine ihtiyaç var. Alt şirketler de oluşuyor. En küçük olan şirketler de dahil olmak üzere vergi desteği sağlıyoruz. Bir yandan da bu alandaki mevzuatımız da oldukça sıkı. Önemli olan çevreye dost bir kaynak üretmek zorundayız." ifadelerini kullandı.
Programın moderatörlüğünü yapan Bakan Alparslan Bayraktar, Baglorka'nın açıklamaları sonrası şu şekilde konuştu:
Ben şahsen Macaristan'daki gelişmeleri takip ediyorum. Sizin hırslı iddialarınız gerçek oluyor. Söylediğiniz gibi Avrupa'nın ortasındasınız. İspanya ve Portekiz bir kriz yaşadı biliyorsunuz haftanın başında. Dolayısıyla acaba enerjinin daha dengeli bir şekilde arzının sağlanabilmesi neden ve nasıl önemli? Bundan da söz edebilirsiniz 2. turda.
"SADECE PETROL VE GAZLA YETİNEMEZDİK"
Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakan Yardımcısı Khalid Al Mudaifer, 2030’a yönelik madencilik strateji gerçekleştirdiklerini belirtirken, “Çok teşekkür ediyoruz İstanbul'a bizi davet ettiğiniz için. Madenlerle ilgili toplantıya katılmak bizim için önem taşıyor. Suudi Arabistan'da 2030 vizyonu geliştirdik, Suudi Arabistan'ın ekonomi merkezi olması için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. 2030'a yönelik madencilik stratejimizi 2018'de başlatmıştık başarıyla gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.
Geleceğin madenciliği forumu başlattık. Bu Suudi Arabistan'ın yararına olacak bir forum. Bizim bir Afrika, Orta Asya ve Türkiye'yi kapsayan bölgemiz var. Dünyanın kaynaklarının yüzde 30'u ve dünya nüfusunun yüzde 40'ı burada yaşıyor. Ancak yeterince gelişmemiş bir bölge. Madenlerin aramasının tam olarak yapılmadığı ve madenciliğin gelişmediği bir bölge. Dünyadan bu bölge için kaynak ayırmasını istedik. Çünkü tedarik zincirinin güvenliğini istiyorsanız daha fazla kaynak gerekiyor. Çok sayıda eylem başlattık, altyapı koridorlarına yardımcı olmak adına Dünya Bankası ve diğer kurumların aramaları geliştirmesi çalışmalarını başlattık., en çok petrol üreticileri olduklarını söylerken, “Enerji dönüşümü içinde tedarik zincirlerinin sağlam olması bizim açımızdan büyük önem taşıyor. Böylesine bir sağlam altyapıyı oluşturmak için yerel kaynaklarımızı da kullanıyoruz. En çok petrol üreticisi olarak biliniyoruz. Sektör içinde madencilikte çeşitlendirme gerektiğini anladık. Sadece petrol ve gazla yetinemezdik. O yüzden ekonomimizi yeni bir yasa ile açtık. Dünyada en rekabetçi olabilecek ve madenciliğe güvence sağlayabilecek yeni bir yasa hazırladık. Bölgede 1 milyar dolardan fazla harcama yaparak jeofizik ve jeokimyasal haritasını gerçekleştirdik Suudi Arabistan'ın. Yüzde 5'i tamamlanmış durumda. 2018'de sadece 3-4 şirket vardı madencilikte, şimdi 132 şirket var Suudi Arabistan'da. Ulusal madencilik programı başlattık. Hem Suudi Arabistan'ın içinde hem de dışında madencilik oluşturması için bir kanal oluşturduk.” dedi.
Mudaifer sözlerine şu şekilde devam etti:
Geleceğin madenciliği forumu başlattık. Bu Suudi Arabistan'ın yararına olacak bir forum. Bizim bir Afrika, Orta Asya ve Türkiye'yi kapsayan bölgemiz var. Dünyanın kaynaklarının yüzde 30'u ve dünya nüfusunun yüzde 40'ı burada yaşıyor. Ancak yeterince gelişmemiş bir bölge. Madenlerin aramasının tam olarak yapılmadığı ve madenciliğin gelişmediği bir bölge. Dünyadan bu bölge için kaynak ayırmasını istedik. Çünkü tedarik zincirinin güvenliğini istiyorsanız daha fazla kaynak gerekiyor. Çok sayıda eylem başlattık, altyapı koridorlarına yardımcı olmak adına Dünya Bankası ve diğer kurumların aramaları geliştirmesi çalışmalarını başlattık.
Bakan Alparslan Bayraktar, Mudaifer'in açıklamalarından ardından "Ben ikinci bölümde sizin sanayi kalkınmasında madencilik konusu ile nasıl bağdaştıracağınızı da belirtirsiniz. Uluslararası işbirliği çok önemli. Geçen yıl "Minerals Forumu"na katıldığımda burada farklı bir iş birliği vardı. Burada yapılacak çok şey var. Çok fazla iş birliği yapılabilir." şeklinde konuştu
"TÜRKİYE İLE ANLAŞMA İMZALAMIŞTIK"
İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed açıklamalarda bulundu. Mohamed "Bu toplantıyı İstanbul'da gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Enerji zirvesinde bulunmak benim için önem taşıyor. Bu önemli organizasyonu gerçekleştirdiğiniz için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Burada ortaklıklarımızı zenginleştirmek için toplandık. Madencilikte Somali'nin zengin kaynakları olduğunu söyleyebiliriz. Geliştirme potansiyeli de yüksektir. Somali şu anda doğal kaynakların aranması çalışmalarını başlattı. Türkiye ile anlaşma imzalamıştık. Maden kaynaklarına geldiğimizde Somali'nin stratejik bir pozisyonu olduğunu söyleyebiliriz." dedi.
"SOMALİ KENDİ DOĞAL KAYNAKLARINI ÇIKARMAYA BAŞLAYACAKTIR"
Somali'nin federal bir devlet olduğunu belirten Mohammed, "Şimdiye kadar Somali bütün gereken yasal çerçeveyi hazırladı, teminatı gerçekleştirdi. Yerel toplumlarla yakın ilişkiler kurmakta ve arama konularında çalışmalar yapmaktadır. Somali federal bir devlettir ve eyalet yönetimleriyle birlikte çalışmaktayız. Birlikte çalışarak masaya çok önemli konuları yatırıyoruz. Bunlar hem yerel halk hem devlet için önem taşıyor. Hükümetimizin uzun vadeli bir vizyonu var doğal kaynaklar konusunda. En kısa sürede Somali kendi doğal kaynaklarını çıkarmaya başlayacaktır." ifadelerini kullandı.
"NİJER HALKININ YARARINA ÇEVİRECEĞİZ"
ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE MADENCİLİK!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Turkuvaz Medya ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşuyor.
Enerjinin geleceğinin masaya yatırılacağı İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın moderatörlüğünde 'Enerji Dönüşümünde Madencilik'i tartışılıyor.
BULGARİSTAN İLE ANLAŞMA İMZALANDI
Bakan Bayraktar: İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi marjında, Bulgaristan Enerji Bakanı Sayın Zhecho Stankov ile enerji alanındaki iş birliğimizi güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemiz neticesinde iki ülke arasında elektrik iletim kapasitesinin artırılması ve enerji verimliliğinin geliştirilmesi noktasında anlaşmaya vardık. Yenilenebilir enerji, hidrojen ile karbon yakalama gibi alanlarda bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımını kapsayan "Elektrik ve Enerji Verimliliği Alanlarında Mutabakat Zaptı"nı imza altına aldık. Bulgaristan ile enerji arz güvenliğine katkı sunan karşılıklı faydaya dayalı yapıcı iş birliğimizi daha da ileri taşıyacak bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum.
BAKAN BAYRAKTAR'DAN ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER!
Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından da zirve kapsamında yaptığı görüşmelere yer verdi.
Bakan Bayraktar, "Suudi Arabistan Endüstri ve Mineral Kaynakları Bakan Yardımcısı Sayın Khalid Al Mudaifer ile İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde bir araya geldik. Madencilik alanında ülkelerimiz arasındaki iş birliği fırsatlarını ve stratejik kaynaklara ilişkin ortak vizyonumuzu değerlendirdik." dedi.
ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN KRİTİK MİNERALLER
İlk oturum, “Enerji Dönüşümü için Kritik Mineraller” başlığıyla başladı.
'Enerji Dönüşümü için Kritik Mineraller' başlıklı oturuma EPİAŞ CEO'su Taha Meli Arvas moderatörlük yapıyor. Eti Maden CEO'su Yalçın Aydın, Maden Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, TÜMAD Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel, jeopolitik, savunma ve güvenlik konularında bağımsız araştırmalar yapan HCSS'nin stratejik danışmanı Peter Handley, Norveç Enerji Teknolojisi Enstitüsü Grup Lideri ve Araştırmacısı Duygu Yılmaz kritik minerallerin talep ve arz tahminleri ile yeni teknolojileri masaya yatırıyor.
"İŞ BİRLİKLERİNE AÇIĞIZ"
Yalçın Aydın, Türkiye'deki kritik madenlerin geleceği konusunda yaptığı konuşmada, önemli satır başlarının altını çizdi. "Biz her türlü iş birliğine açığız. Yerli ve yabancı şirketlerle iş birliğine açığız." ifadelerini kullanan Aydın, nadir toprak elementleri ile ilgili Afrika'da yatırım fırsatlarının değerlendirildiğini altını çizdi.
"TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAK İSTEYEN ÇOK ÜLKE VAR"
Peter Handley, Türkiye'nin küresel iş birlikleriyle ilgili yaptığı konuşmada operasyon yetkinliklerinin artırılmasının altını çizdi. Handley, "Türkiye, kendi ayak izini artırmak isterse iş yapacak pek çok ülke bulur. Karşılıklı kazanç modelinde Türkiye ile çalışmak isteyecek çok ülke var" ifadelerini kullandı.
"KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN TALEP VAR"
Hasan Yücel, Türkiye'de kritik madenlerle ilgili çok ciddi potansiyeller olduğunu vurguladı. Yücel, özellikle Körfez ülkelerinden Türkiye'ye bu konuda yüksek bir talep olduğunun altını çizdi.
BAKANLAR OTURUMU YAPILACAK
Öğleden önce yapılacak ikinci oturumunda konuk bakanlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın moderatörlüğünde 'Enerji Dönüşümünde Madencilik'i tartışacak.
ARZ GÜVENLİĞİNİ MASAYA YATIRACAKLAR
Bakanların ikinci oturumunda ise 'Arz Güvenliği Fırsatları ve Zorlukları' başlığı masaya yatırılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar moderatörlüğündeki oturuma çeşitli ülkelerden çok sayıda isim katılacak.
HİDROKARBONDA YENİ STRATEJİLER
Zirvenin son oturumunda ise 'Hidrokarbonlar: Yeni Stratejiler' ele alınacak. OME Hidrokarbonlar ve Enerji Bölümü Direktörü Sohbet Karbuz'un moderasyonunda yapılacak olan oturumda TPAO CEO'su Ahmet Türkoğlu, BOTAŞ Başkan Yardımcısı Mithat Aydın, açık deniz mühendislik ve hizmetleri oyuncusu Subsea 7'nin CEO'su John Evans, Alman enerji firması Uniper'ın Başkan Yardımcısı Michael Hilmer görüşlerini paylaşacak.
BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞMA YAPACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı zirvede 4 oturum olacak. İlk oturumda dünyada tarife savaşlarıyla yeniden gündeme oturan kritik madenler konuşulacak. Sabah 09:35'de başlayacak 'Enerji Dönüşümü için Kritik Mineraller' başlıklı oturuma EPİAŞ CEO'su Taha Meli Arvas moderatörlük yapacak. Etimine CEO'su Yalçın Aydın, Maden Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, TÜMAD Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel, Norveç Enerji Teknolojisi Enstitüsü Grup Lideri ve Araştırmacısı Duygu Yılmaz kritik minerallerin talep ve arz tahminleri ile yeni teknolojileri masaya yatıracak.
"ORTAK AKILLA HAREKET ETMEYE HAZIRIZ"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın teşrifleriyle bu yıl ilkini düzenlediğimiz İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi başlıyor.
9 ülkeden 10 bakan düzeyinde katılımcı, uluslararası kuruluşların ve yerli-yabancı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, akademisyenler ve iş dünyasının önde gelen isimleri ile doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, stratejik iş birlikleri ve yatırım perspektifleri başta olmak üzere pek çok başlığı ele alacağız. Kaynakların teminatı, geleceğin yeniden inşası için ortak akılla hareket etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.
9 ÜLKEDEN 10 BAKAN KATILIYOR
Zirveye katılacak bakanlar arasında şu isimler yer alıyor:
Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov
Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov
Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdul Ghani Alsawad
Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Abu-Heisa
Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadeek
Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu
Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi
Romanya Enerji Bakanı Sebastian-Ioan Burduja
Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed
Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir.
ROMANYA İLE ANLAŞMA
İstanbul'daki zirvede Romanya ile enerjide stratejik anlaşmaların imzalanması bekleniyor. İki ülke arasında daha önce de çeşitli anlaşmalar yapılmıştı. Türkiye, Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Moldova ile imzaladığı doğalgaz ihracat anlaşmalarıyla, Avrupa'nın enerji tedarikinde kilit rol oynamaya başlamıştı. Romanya'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğalgaz arzına imkân sağlayan anlaşma 31 Mart 2025 tarihinde sona ermişti. Önceki gün de Türkiye Petrolleri (TPAO), Macar muadili MOL Group ile birlikte Macaristan'ın iki bölgesinde petrol ve doğalgaz aramak için anlaşma imzalamıştı.
TURKUVAZ MEDYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Enerjide son 10 yılda atılan stratejik adımlarla Türkiye, dışa bağımlılığı azaltan, kaynaklarını çeşitlendirip olası krizlere karşı güçlenen, tükettiği enerjiyi kendi üretmeye başlayan, yerli ve milli kaynaklardan maksimum düzeyde yararlanan ülke haline geldi. 2017'de kara ve denizlerde petrol-doğalgaz aramaları için kurulan derin deniz arama ve sondaj filosu bugün Türkiye'yi hidrokarbonlar alanında yüksek iş birliği potansiyeli taşıyan ülke haline getirdi. Ülkemiz artık bu kapasitesini dünyanın birçok ülkesinde enerji diplomasisi yürüterek kullanmaya başladı.
Son dönemde Azerbaycan'dan Somali'ye, Nijer'den Macaristan'a, Fas'tan Irak'a hatta ABD'ye kadar birçok ülkeyle enerjide yeni işbirliklerinin temeli atıldı. Bugün Turkuvaz Medya ev sahipliğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde gerçekleşecek 'İstanbul Natural Resources Summit' de (İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi-INRES 2025) yeni işbirliklerine zemin hazırlayacak.
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