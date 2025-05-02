CANLI | Enerjinin geleceği Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde belirleniyor! Turkuvaz Medya ev sahipliğinde dev buluşma

12:27 02 Mayıs 2025

Bakan Alparslan Bayraktar, Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi'ye ülkelerine yatırımcı çekebilmek için ne gibi çalışmalar yapıldığını sordu.

Abarchi'ye Bakan Bayraktar'ın sorusuna yanıt olarak şu cevabı verdi:

İlk olarak şunu not etmek gerekir. Tabi ki bu panelde Afrika kıtasına yer veridğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü 6 panelist arasından 3 panelist Afrika'dan geliyor. Bu da Afrika'nın kilit rolünü ortaya koyuyor. Mineral ve enerji kaynakları konusunda tüm yatırımcıları ülkemize çekmeyi tabi ki istiyoruz. Ancak birçok noktaya işaret ediliyor ve şartlar şu veya bu ülkede yabancı ülkede yabancı yatırımcıları çekmek için yeterli değil deniliyor. Güvenlik öne sürülüyor. Aslnda güvenlik dediğimiz zaman aslında bu konularda şikayette bulunanlar Afrika kıtasında güvenlik sorununu yaşatıyorlar.

Afrika'da silah üreticisi yok. Dışarıdan Afrika'ya ithal edilen bir istikrarsızlık politikası sürülmüş. Afrika'nın bunu değiştirmesi lazım. Bizler dünyada ekonomik büyümeyi ya da Afrika'nın gelişmişliğini ayrı tutamayız. Afrika'nın doğal kaynaklarına ihtiyaç var. Aslında güvensizlik yapay şekilde yaratılıyor. Yine altyapı eksikliği deniliyor. Oysaki bugün tüm enerji kaynakları Afrika'da diğer kıtalara göre daha fazla mevcut. Gerek jeotermik, gerek güneş, gerek rüzgar enerjisi. Altyapı yetersizliğinde ise bir dönüştürmek gerekiyor. Altyapıyı inşa etmek mümkün. Dolayısıyla biz bu enerji geçişini hayata geçirmek istiyorsak, o zaman yerelde ilk önce ekonomik büyümenin olması gerekiyor. Bunun adil şekilde olması gerekiyor. Oradaki toplulukların hakkı korunarak yapılması gerekiyor. Bu sağlandıktan sonra madencilik faaliyetleri daha da geliştirilebilir.

Tabi ki bu kaynaklara ilgi duyan ülkeler de madencilik alanında zengin ülkelere destek de sağlamalıdır. Aslında altyapı alanında her şey mevcut Afrika ülkelerinde. Hukuki çerçeve de normlar da mevcut. Tüm yabancı yatırımcıların yatırımlarını korumak ve teminat altına almak için. Çok gelişmiş ülkelere yatırım yapmak aslında daha güvensiz. Siyasi sebeplerden dolayı bu yatırımlar dondurulabiliyor. Esas orada güvenlik sorunu var. 3-4 milyar dolar yatırım yapacaksınız ancak sonra jeopolitik sebeplerden dolayı paranıza el konulacak. Dediğim gibi bizim ülkemizde bir sorun yoktur. Yatırımları çekmek istiyoruz.