Ekşi Elmalar'ın Aziz'i Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin koca delikanlı oldu!

Farah Zeynep Abdullah, Şükrü Özyıldız, Şükran Ovalı'nın başrolünde olduğu "Ekşi Elmalar"da Aziz karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın hayatı, filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine merak konusu oldu. Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Rodin Nazım'ı görenler "babasının kopyası" demeden geçemedi.