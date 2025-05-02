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Ekşi Elmalar'ın Aziz'i Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin koca delikanlı oldu!

Farah Zeynep Abdullah, Şükrü Özyıldız, Şükran Ovalı'nın başrolünde olduğu "Ekşi Elmalar"da Aziz karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın hayatı, filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine merak konusu oldu. Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Rodin Nazım'ı görenler "babasının kopyası" demeden geçemedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.05.2025 13:01 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 13:01
Ekşi Elmalar’ın Aziz’i Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin koca delikanlı oldu!

"İnci Taneleri" dizisinde canlandırdığı "Azem" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın senaristliğini üstlendiği 2016 yapımı "Ekşi Elmalar" filmi, bu akşam yeniden izleyicilerle buluşuyor.

Ekşi Elmalar’ın Aziz’i Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin koca delikanlı oldu!

Şükran Ovalı, Şükrü Özyıldız, Devrim Yakut gibi oyuncuların başrolünde olduğu filmde "Aziz" karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ekşi Elmalar’ın Aziz’i Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin koca delikanlı oldu!

Usta oyuncunun 2006-2018 yılları arasında Belçim Bilgin ile evliliğinden dünyaya gelen Rodin Nazım, son haliyle dikkat çekti.

Ekşi Elmalar’ın Aziz’i Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin koca delikanlı oldu!

İki evladı olan Erdoğan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu koca delikanlı oldu.

Ekşi Elmalar’ın Aziz’i Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin koca delikanlı oldu!

Erdoğan'ın oğlu Rodin'i görenler "Babasının kopyası" demeden edemedi!

Ekşi Elmalar’ın Aziz’i Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin koca delikanlı oldu!

Öte yandan oyuncunun Berfin isminde bir evladı daha bulunuyor.

Ekşi Elmalar’ın Aziz’i Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin koca delikanlı oldu!

29 yaşındaki Berfin, babasına benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Ekşi Elmalar’ın Aziz’i Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin koca delikanlı oldu!

İşte Yılmaz Erdoğan'ın aşçı olan kızı Berfin Erdoğan

Ekşi Elmalar’ın Aziz’i Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin koca delikanlı oldu!

İşte Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin'in oğlu

Ekşi Elmalar’ın Aziz’i Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin koca delikanlı oldu!

İşte Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin'in oğlu

Ekşi Elmalar’ın Aziz’i Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin koca delikanlı oldu!

İşte Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin'in oğlu

Ekşi Elmalar’ın Aziz’i Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin koca delikanlı oldu!

İşte Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin'in oğlu

Ekşi Elmalar’ın Aziz’i Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin koca delikanlı oldu!

İşte Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin'in oğlu