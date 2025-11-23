Beşiktaş evinde fırsatı tepti! Kartal Samsunspor ile yenişemedi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Cengiz Ünder’in penaltıdan attığı golle öne geçen siyah-beyazlılar, Cherif Ndiaye’nin golüne engel olamayınca mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. İşte maçta yaşananlar...
Trendyol Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.
Maça dengeli başlayan iki ekip de birçok pozisyona girmesine rağmen ilk yarı golsüz sona erdi.
İkinci yarıda Beşiktaş, ceza sahasında yaşanan pozisyonun ardından penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı ağlara göndererek siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.
66. dakikada ise sahneye Samsunspor'un golcüsü Cherif Ndiaye çıktı. Cengiz Ünder'in hatalı pasını değerlendiren Ndiaye, topu ağlara yollayarak skora dengeyi getirdi.
Mücadelede başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
6. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Musaba'nın topu sağına çekip yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.
13. dakikada ceza yayı yakınındaki Eyüp Aydın'ın kafayla verdiği ara pasıyla çaprazda topla buluşan Ndiaye'nin şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi.
36. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Samsunspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu penaltı noktasının gerisinde önünde bulan Cerny'nin sert şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi. Ceza sahası sağ çaprazında dönen topu önünde bulan Cengiz Ünder'in şut denemesi savunmaya çarparak uzaklaştı. Atağın devamında VAR'dan gelen potansiyel penaltı uyarısıyla pozisyonu kenarda izleyen hakem Atilla Karaoğlan, devam kararı verdi.
45+3. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cerny'nin şutunda, top üstten auta gitti.
(İKİNCİ YARI)
48. dakikada sağ kanattan Winck'in ön direğe ortasında Gueye topu ağlara yolladı. 1-1
52. dakikada sağ kanattan Cafu'nun kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Gueye'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-2
62. dakika Hagi'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Lima'nın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
90+1. dakikada Diabete'nin sağ kanattan pasında ceza sahası içinde Fall'ın sert şutunda top üstten dışarı gitti.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
