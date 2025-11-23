Beşiktaş evinde fırsatı tepti! Kartal Samsunspor ile yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Maça dengeli başlayan iki ekip de birçok pozisyona girmesine rağmen ilk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda Beşiktaş, ceza sahasında yaşanan pozisyonun ardından penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı ağlara göndererek siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

66. dakikada ise sahneye Samsunspor'un golcüsü Cherif Ndiaye çıktı. Cengiz Ünder'in hatalı pasını değerlendiren Ndiaye, topu ağlara yollayarak skora dengeyi getirdi.

Mücadelede başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.