Beşiktaş Antalya’da hayat buldu! Kara Kartal Antalyaspur'u evinde mağlup etti
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İkici yarıda Antalyaspor maçın skorunu 2-1'e getirse de Beşiktaş bir gol daha bularak 3-1'lik puanla maçı önde tamamladı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
İŞTE İLK 11'LER
Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Soner, Saric, Abdülkadir, Cvancara, Boli.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal Toure, Abraham.
İLK YARI
2. dakikada Toure sol çaprazdan ceza sahasına girmek isterken defansın müdahalesi sonrası topu önünde bulan Abraham'ın ceza sahası yayına yakın noktadan vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekip kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. 0-1
7. dakikada Cengiz Ünder'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Toure'nin kafa vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter meşin yuvarlağı çeldi, ardından top üst direkten döndü.
12. dakikada Abdülkadir Ömür'ün hatasında topu alan Cengiz Ünder pasını bekletmeden Cerny'e aktardı. Cerny'nin ceza sahası içinden yakın direğe vuruşuna meşin yuvarlak dışarı gitti.
27. dakikada Cengiz Ünder'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Djalo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Abdullah Yiğiter'in solundan ağlarla buluştu. 0-2
30. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğin üstünden az farkla dışarı gitti.
32. dakikada Saric'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Paal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
İKİNCİ YARI
52. dakikada Beşiktaş defansının hatasında topu önünde bulan Boli, rakibini çalımlayıp ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
81. dakikada Cerny'in pasıyla ceza sahası sol çaprazdan içeri giren Jota, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3
90+1. dakikada soldan ceza sahasına gidip kale çizgisine inen Paal'ın yerden pasında Boli'nin gelişine vuruşunda top defansa çarpıp kale direğine yakın noktadan kornere çıktı.
Goller: Abraham (dk. 2), Djalo (dk. 27) (Beşiktaş) Boli (dk.52) (Antalyaspor), Jota (dk.81) (Beşiktaş)
