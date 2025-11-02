Fenerbahçe’den tarihi geri dönüş! İstanbul’da nefes kesen derbi | Beşiktaş 2 - 3 Fenerbahçe MAÇ SONUCU

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbilerde 500. gol İsmail Yüksek'ten geldi. (AA)



FENERBAHÇE'NİN BEŞİKTAŞ'A ATTIĞI 500 GOL İSMAİL YÜKSEK'TEN

Beşiktaş deplasmanında 32. dakikada farkı 1'e indirerek skoru 2-1 yapan Fenerbahçe'de golü atan İsmail Yüksek, sarı-lacivertlilerin tarihte Beşiktaş ile oynadığı maçlarda kaydettiği 500. gole imzasını attı.



Beşiktaş ile bugüne kadar karşılaştığı 361 maçta 499 gol kaydeden Fenerbahçe, 500. golünü 362. maçta milli futbolcusunun ayağından buldu.



İSMAİL YÜKSEK, SÜPER LİG KARİYERİNDEKİ İLK GOLÜNÜ BEŞİKTAŞ'A ATTI

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Beşiktaş karşısında 32. dakikada skoru 2-1'e getiren isim olurken, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü de kaydetmiş oldu.



Fenerbahçe formasıyla daha önce 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde ve 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi Elemeleri'nde gol sevinci yaşayan milli futbolcu, Süper Lig'deki ilk golünü derbide atmayı başardı.



ASENSİO LİGDEKİ 3. GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Beşiktaş karşısında skoru 2-2'ye getiren isim olurken, bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetti.



Mücadelenin 45+2. dakikasında Semedo'nun pasında Ndidi'den sıyrılıp sert bir vuruşla topu filelere gönderen İspanyol oyuncu, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük maçlarının ardından derbi maçta da gol sevinci yaşamayı başardı.



FENERBAHÇE BU SEZON İLK KEZ İLK DEVREDE 2 GOL YEDİ

Beşiktaş karşısında 5. dakikada El Bilal Toure, 22. dakikada da Emirhan Topçu'nun golleriyle 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de çıktığı maçlarda ilk kez ilk yarılarda kalesinde 2 gol gördü.



Ligde yalnızca iç sahada oynadığı Corendon Alanyaspor karşılaşmasında 2 gol yiyen sarı-lacivertli takım, bu gollerin birini ilk yarıda, diğerini ise karşılaşmanın uzatma anlarında kalesinde görmüştü.