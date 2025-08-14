Kartal Avrupa’ya kanat açtı! Beşiktaş 3-2 St. Patrick’s Athletic | MAÇ SONU

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında sahasında karşılaştığı İrlanda ekibi St. Patrick's'i 3-2 mağlup etti ve play-off oynamaya hak kazandı.

Foto: AA

İLK YARI

2. dakikada St. Patrick's, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Kazeem'in kale önüne yaptığı ortada top ceza sahasındaki Paulista'nın koluna çarptı. VAR uyarısının ardından pozisyonu kenarda inceleyen hakem Antonio Nobre, Paulista'nın topa koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

3. dakikada penaltıyı kullanan Carty, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

34. dakikada St. Patrick's ikinci golü buldu. Baggley'in orta alandan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası sol çaprazından Carty, topu kale önüne çevirdi. Kafalardan seken topu altıpas gerisinde önünde bulan McLaughlin, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

43. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Rashica'nın ceza sahası sol çaprazında son çizgiden kale önüne çevirdiği top Abraham'dan sekerek Demir Ege Tıknaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun, altıpas çizgisi üzerinde rakibine rağmen dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak filelere gitti: 1-2.

St. Patrick's, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Foto: AA

İKİNCİ YARI



49. dakikada sol taraftan Emirhan Topçu penaltı noktasına pasını aktardı. Bu noktada Rafa Silva yaptığı dokunuşla topu Abraham'ın önüne bıraktı. Abraham'ın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2



79. dakikada sağ taraftan Svensson'un pasında ön direğe hareketlenen Joao Mario, sağ çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-2



80. dakikada ceza yayında topla buluşan Joao Mario, pasını sağ çaprazdaki Muçi'ye aktardı. Muçi'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.