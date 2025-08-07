Kartal İrlanda’da yüksekten uçtu | Beşiktaş 4-1 St. Patrick’s MAÇ SONU

08 Ağustos 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2025 10:22 Güncelleme: 08.08.2025 00:40
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile deplasmandaki karşılaşmasında rakibini 4-1 yenilgiye uğrattı.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's takımıyla deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlığı geçen milli futbolcu Orkun Kökçü, ilk 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Tallaght Stadı'daki müsabakada, Shakhtar Donetsk ile oynanan rövanş maçında hafif sakatlığından dolayı forma giymeyen Orkun Kökçü'ye ilk 11'de şans verdi. Norveçli teknik adam, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Dublin'e getirilmeyen Uduokhai'nin yerine ise Jurasek'i görevlendirdi.

Solskjaer, St. Patrick's karşısında kalede Mert Günok'a forma verirken, savunma dörtlüsünü Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek ile oluşturdu. Demir Ege Tıknaz ve Orkun Kökçü'nün önünde Rafa Silva, Muçi ve Joao Mario sahaya çıkarken, forvette ise Abraham yer aldı.

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Almoatasem Al-Musrati, Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi ise müsabakaya kulübede başlayan isimler oldu.

İrlanda temsilcisinin salı günü kadrosuna kattığı 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jordon Garrick, yedek kulübesinde teknik direktör Stephen Kenny'den görev bekledi.

İLK YARI

8. dakikada sağ kanattan Muçi'nin pasında Rafa Silva'nın arkaya bıraktığı topla ceza sahası dışı sol çaprazda buluşan Joao Mario'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

14. dakikada ceza sahası içi sağ kanattan Svennson'un ortasında kaleci Anang'ın çeldiği topu Abraham kale önünde ağlara yolladı. 0-2

23. dakikada Joao Mario'nun ara pasında Abraham rakibini geçip kaleci Anang ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

25. dakikada sol kanattan Rafa Silva'nın ortasında Joao Mario'nun kafa vuruşunda defans topu çizgiden çıkardı.

41. dakikada ceza sahası içinde Abraham'a yapılan faul sonrası hakem David Smajc penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada penaltıyı kullanan Abraham, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 0-4

İKİNCİ YARI

49. dakikada McClelland'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasla buluşan Simon Power sol çaprazdan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta topu ağlara yolladı. 1-4

78. dakikada Arroyo'nun pasında kaleci Anang ile karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın şutunda Anang gole izin vermedi.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARDAN İSRAİL'E TEPKİ

Beşiktaşlı futbolcular, St. Patrick's maçı öncesinde ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı.

İsrail'in ablukası altında olan Gazze'ye karşı işlenen suçlara tepki gösteren siyah-beyazlılar, önünde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun", arkasında ise "Yeter Artık" yazılı siyah tişörtlerle ısınırken tribünlerden de alkış aldı.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Siyah-beyazlı taraftarlar, 10 bin kişilik Tallaght Stadı'ndaki deplasman maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Başkent Dublin'in yanı sıra İrlanda'nın çeşitli kentlerinden siyah-beyazlı takımı desteklemek için stada gelen taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.

Beşiktaşlı taraftarlar, takımları sahaya çıktıkları andan itibaren yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.

RÖVANŞ MAÇI TÜPRAŞ'TA

Beşiktaş ile St. Patrick's oynanacak rövanş maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş maçını Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek.

Tur umudu Kadıköy’e kaldı!Tur umudu Kadıköy’e kaldı! TUR UMUDU KADIKÖY'E KALDI!

