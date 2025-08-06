07 Ağustos 2025, Perşembe
Haberler Fenerbahçe Haberleri Tur umudu Kadıköy'e kaldı: F.Bahçe Hollanda’da uzatmalarda kayıp

Tur umudu Kadıköy'e kaldı: F.Bahçe Hollanda’da uzatmalarda kayıp

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.08.2025 09:52 Güncelleme: 07.08.2025 00:19
ABONE OL
Tur umudu Kadıköy’e kaldı: F.Bahçe Hollanda’da uzatmalarda kayıp

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen mücadeleden Fenerbahçe- Feyenoord'a 2-1 mağlup ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, TSİ 22.00'da Rotterdam'da Feyenoord ile karşılaştı. Mücadelede İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdüğü çaldı.. Glenn Nyberg'in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist üstlendi.

İLK YARI

Hakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist (İsveç)

Gol: Dk. 19 Timber (Feyenoord)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Feyenoord-Fenerbahçe müsabakasının ilk yarısı, Hollanda ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

18. dakikada soldan kazanılan korner atışını Hwang kullandı. Bu futbolcunun penaltı noktasına gönderdiği ortada Steijn'in kafa vuruşunu Fred çizgiden çıkardı.

19. dakikada Feyenoord golü buldu. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında kontrol eden Timber, Fred'i geçtikten sonra sert vurdu. Mert Müldür'e de çarpan top, köşeden filelere gitti: 1-0,

41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza yayı önüne topla gelen Archie Brown, İrfan Can Kahveci'yi topla buluşturmak isterken meşin yuvarlak savunmaya çarpıp yine Brown'un önünde kaldı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun vuruşunda kaleci Wellenreuther gole izin vermedi.

45+2. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına Steijn geçti. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı Feyenoord'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

İKİNCİ YARI

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba (Dk. 77 Read), Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Stejin, Hwang (Dk. 84 Targhalline), Timber (Dk. 62 Diarra), Moussa, Sauer (Dk. 61 Valente), Ueda (Dk. 77 Tengstedt)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred (Dk. 77 Bartuğ Elmaz), Amrabat, Oğuz Aydın (Dk. 58 Duran), Szymanski, İrfan Can Kahveci (Dk. 58 Semedo), En-Nesyri (Dk. 84 Cenk Tosun)
Goller: Dk. 19 Timber, 90+1 Moussa (Feyenoord), Dk. 86 Amrabat (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 83 Bos, Dk. 90+5 Targhalline (Feyenoord)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda ekibi Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu.

73. dakikada sol kanattan gelişen atakta Diarra'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bos'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Wellenreuther'de kaldı.

86. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Brown'ın ceza sahasına yaptığı ortada Ahmedhodzic'in uzaklaştırmak istediği top Amrabat'ın önünde kaldı. Ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlağı önünde bulan Amrabat, rakibine rağmen sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

90+1. dakikada Bos'un sol iç kulvardan ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktasının sağından kafayla vuran Moussa, meşin yuvarlağı uzak direğin dibinden ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşma, 2-1 sona erdi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang, Timber, Moussa, Sauer, Ueda

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, En-Nesyri

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

Aktürkoğlu’ndan yönetimi rahatlatan sözlerAktürkoğlu’ndan yönetimi rahatlatan sözler AKTÜRKOĞLU'NDAN YÖNETİMİ RAHATLATAN SÖZLER

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tur umudu Kadıköy’e kaldı: F.Bahçe Hollanda’da uzatmalarda kayıp Tur umudu Kadıköy’e kaldı: F.Bahçe Hollanda’da uzatmalarda kayıp Tur umudu Kadıköy’e kaldı: F.Bahçe Hollanda’da uzatmalarda kayıp
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör