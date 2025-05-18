Alanyaspor ve Beşiktaş Alanya’da yenişemedi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. GAİN Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mehmet Türkmen yönetti.

İŞTE MAÇA İLİŞKİN DETAYLAR

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Richard (Dk. 77 Makouta), Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova (Dk. 85 Enes Keskin), Hwang (Dk. 77 Vilhena), Sporar (Dk. 90+4 Arda Uslu)

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Joao Mario, Rashica (Dk. 64 Arroyo), Mustafa Hekimoğlu (Dk. 46 Muçi), Rafa Silva, Immobile (Dk. 64 Semih Kılıçsoy)

Goller: Dk. 40 Hwang (Corendon Alanyaspor), Dk. 71 Rafa Silva (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Uduokhai, Dk. 49 Muçi (Beşiktaş)

KARŞILAŞMA BERABERE BİTTİ

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maç 1-1 berabere bitti.

51. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova, son çizgiye inerek topu ceza sahasına çıkardı. Arka direkte topu kontrol eden Hwang'ın vuruşunda, Svensson meşin yuvarlağı kafayla kale çizgisi üzerinden çıkardı.

71. dakikada skoru 1-1 yaptı. Sol kanattan Muçi'nin ortasında, ceza sahasında topla buluşan Rafa Silva meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Janvier, Richard, Yusuf Özdemir, Cordova, Hwang, Spora

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Rafa Silva, Joao Mario, Rashica, Mustafa, Ommobile

BEŞİKTAŞ AVRUPA AŞKINA

Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı futbol takımı, Alanya deplasmanında Avrupa kupalarına katılım için mutlak 3 puan hedefliyor.

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 33 karşılaşmada 16 kez sahadan 3 puanla ayrılan Beşiktaş, 10 beraberlik, 7 de yenilgi yaşadı ve topladığı 58 puanla 3. sırada yer alıyor.

Son 4 maçta 2 galibiyet ve 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Alanyaspor ise oynadığı 33 müsabakada toplamda 10 kez sahadan kazanarak ayrıldı.

Akdeniz temsilcisi, 8 kez rakipleriyle puanları paylaşırken 15 maçta sahadan puansız ayrıldı ve 38 puanla düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada kendine yer buldu.