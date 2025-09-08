08 Eylül 2025, Pazartesi
Başakşehir'in FK'da geçici teknik direktör olarak Marco Pezzaiuoli görev yapacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 08.09.2025 18:55 Güncelleme: 08.09.2025 18:55
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası geçici olarak teknik direktörlük görevine Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli'nin getirildiğini açıkladı.

Turuncu-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz belirlenene kadar takımımızın başında, Yönetim Kurulumuz tarafından görevlendirilen Futbol Planlama ve Strateji Direktörümüz Marco Pezzaiuoli yer alacaktır" ifadelerine yer verildi.

