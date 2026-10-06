Ziraat Türkiye Kupası'nda Karşıyaka tur atlayan taraf
Turkuvaz Medya ekranlarından izleyiciyle buluşan Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Karşıyaka ile 1923 Afyonspor tur bileti için karşı karşıya. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın ev sahipliği yaptığı mücadele saat 19.00'da başladı. Hüseyin Hakan Bodur'un yönettiği karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlandı. Ev sahibi Karşıyaka, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve bir üst tura yükseldi.
Sponsorluğunu Turkuvaz Medya'nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu heyecanı devam ediyor. Günün son karşılaşmasında Karşıyaka ile 1923 Afyonspor kozlarını paylaştı.
Tek maç üzerinden oynanan kupa mücadelesinde iki ekip de adını bir sonraki tura yazdırmak için sahaya çıktı.
Ev sahibi Karşıyaka, konuk ekip 1923 Afyonspor'u 3-1 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.
KARŞILAŞMADA POZİSYONLAR
1923 AFYONSPOR ÖNE GEÇTİ!
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu maçında 1923 Afyonspor, Karşıyaka karşısında 19. dakikada Hıdır Aytekin'in kendi kalesine attığı golle durumu 1-0'a getirdi.
KARŞIYAKA EŞİTLİĞİ SAĞLADI!
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu maçında Karşıyaka, 1923 Afyonspor karşısında 26. dakikada Eren Arda Şan'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi.
KARŞIYAKA YENİDEN ÖNDE!
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu maçında Karşıyaka, 1923 Afyonspor karşısında 51. dakikada Eren Arda Şan'ın attığı golle durumu 2-1'e getirdi.
KARŞIYAKA FARKI AÇTI!
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu maçında Karşıyaka, 1923 Afyonspor karşısında 76. dakikada Eren Arda Şan'ın attığı golle durumu 3-1'e getirdi.