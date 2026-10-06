Ziraat Türkiye Kupası'nda Karşıyaka tur atlayan taraf

Turkuvaz Medya ekranlarından izleyiciyle buluşan Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Karşıyaka ile 1923 Afyonspor tur bileti için karşı karşıya. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın ev sahipliği yaptığı mücadele saat 19.00'da başladı. Hüseyin Hakan Bodur'un yönettiği karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlandı. Ev sahibi Karşıyaka, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve bir üst tura yükseldi.